Назад 13.04.26, 09:49 Цахкна и Михал назвали исход выборов в Венгрии историческим моментом Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что исход парламентских выборов в Венгрии стал историческим моментом не только для страны, но и для всего Европейского Союза. Премьер-министр Кристен Михал также поздравил Петера Мадьяра и партию «Тиса» с победой.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал и министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«Венгры сегодня выбрали перемены, верховенство закона и европейский путь», – заявил Цахкна. Михал, в свою очередь, написал в соцсетях, что «венгры сделали исторический выбор в пользу свободной и сильной Венгрии в единой Европе».

В Таллинне рассчитывают, что смена власти в Будапеште поможет укрепить единство ЕС и НАТО, передает ERR.

Парламентские выборы в Венгрии завершились поражением партии «Фидес» Виктора Орбана, который занимал пост премьер-министра последние 16 лет. Победу одержала партия «Тиса» во главе с бывшим соратником Орбана Петером Мадьяром.