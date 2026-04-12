В Венгрии начались парламентские выборы: страна выбирает курс на ближайшие годы

В Венгрии в воскресенье открылись избирательные участки. Голосование, за которым внимательно следят в Европе, может определить, сохранит ли премьер-министр Виктор Орбан власть после 16 лет во главе правительства.
- Победа Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии кажется вероятной, однако каким будет государство при его правлении, пока неясно.
- Foto: AFP/Scanpix
Участки начали работу в 6:00 по местному времени и закроются в 19:00. Орбан занимает пост премьера с 2010 года и за это время четырежды подряд выигрывал выборы. Его партия «Фидес» каждый раз получала в парламенте конституционное большинство в две трети голосов, пишет Deutsche Welle
Нынешняя кампания проходит на фоне заметного усиления оппозиции. Главным соперником Орбана стал лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр. Независимые опросы называют его политической силой, способной навязать борьбу правящей партии.
45-летний Мадьяр, ранее связанный с «Фидес», разошелся с окружением Орбана в 2024 году и создал собственную политическую силу. В ходе кампании он сделал ставку на внутренние проблемы страны: состояние здравоохранения, транспорта и коррупцию. В последние месяцы политик активно ездил по регионам, проводя встречи как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.
Статья продолжается после рекламы
Отдельной темой кампании стали отношения Будапешта с Евросоюзом. Орбан неоднократно использовал право вето при обсуждении решений ЕС, что вызывало критику со стороны партнеров по блоку. Оппозиция, в свою очередь, представляет нынешние выборы как выбор между продолжением нынешнего курса и возвращением Венгрии к общеевропейской политике.
Накануне голосования звучали и предупреждения о возможных нарушениях и внешнем влиянии. В ряде публикаций утверждалось, что российские структуры могли быть заинтересованы во вмешательстве в пользу Орбана. Сам премьер, однако, заявил о попытках давления со стороны Украины и отдельных союзников по ЕС, которые, по его словам, хотели бы видеть в Будапеште более проукраинское правительство.
И «Фидес», и «Тиса» запустили собственные платформы для сообщений о нарушениях, при этом стороны публично обвиняют друг друга в подготовке фальсификаций.
За венгерскими выборами следят и в США. Представители движения Make America Great Again рассматривают Орбана как одного из символов консервативной антиглобалистской политики. Дональд Трамп ранее не раз высказывался в поддержку венгерского премьера.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
