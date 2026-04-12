Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,17%315,72
  • OMX Riga0,52%881,43
  • OMX Tallinn0,03%2 097,55
  • OMX Vilnius0,87%1 412,26
  • S&P 500−0,11%6 816,89
  • DOW 30−0,56%47 916,57
  • Nasdaq 0,35%22 902,9
  • FTSE 100−0,03%10 600,53
  • Nikkei 2251,84%56 924,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,37
  • 12.04.26, 11:21

В Венгрии начались парламентские выборы: страна выбирает курс на ближайшие годы

В Венгрии в воскресенье открылись избирательные участки. Голосование, за которым внимательно следят в Европе, может определить, сохранит ли премьер-министр Виктор Орбан власть после 16 лет во главе правительства.
Победа Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии кажется вероятной, однако каким будет государство при его правлении, пока неясно.
  • Foto: AFP/Scanpix
  • Foto: AFP/Scanpix
Участки начали работу в 6:00 по местному времени и закроются в 19:00. Орбан занимает пост премьера с 2010 года и за это время четырежды подряд выигрывал выборы. Его партия «Фидес» каждый раз получала в парламенте конституционное большинство в две трети голосов, пишет Deutsche Welle.
Нынешняя кампания проходит на фоне заметного усиления оппозиции. Главным соперником Орбана стал лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр. Независимые опросы называют его политической силой, способной навязать борьбу правящей партии.
45-летний Мадьяр, ранее связанный с «Фидес», разошелся с окружением Орбана в 2024 году и создал собственную политическую силу. В ходе кампании он сделал ставку на внутренние проблемы страны: состояние здравоохранения, транспорта и коррупцию. В последние месяцы политик активно ездил по регионам, проводя встречи как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.

Отдельной темой кампании стали отношения Будапешта с Евросоюзом. Орбан неоднократно использовал право вето при обсуждении решений ЕС, что вызывало критику со стороны партнеров по блоку. Оппозиция, в свою очередь, представляет нынешние выборы как выбор между продолжением нынешнего курса и возвращением Венгрии к общеевропейской политике.
Накануне голосования звучали и предупреждения о возможных нарушениях и внешнем влиянии. В ряде публикаций утверждалось, что российские структуры могли быть заинтересованы во вмешательстве в пользу Орбана. Сам премьер, однако, заявил о попытках давления со стороны Украины и отдельных союзников по ЕС, которые, по его словам, хотели бы видеть в Будапеште более проукраинское правительство.
И «Фидес», и «Тиса» запустили собственные платформы для сообщений о нарушениях, при этом стороны публично обвиняют друг друга в подготовке фальсификаций.
За венгерскими выборами следят и в США. Представители движения Make America Great Again рассматривают Орбана как одного из символов консервативной антиглобалистской политики. Дональд Трамп ранее не раз высказывался в поддержку венгерского премьера.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Интрига: переизберут ли Орбана? Соцопросы говорят, что нет. А вдруг? Алексей Шишкин побывал в Венгрии и делится впечатлениями.
  • 10.04.26, 17:00
Делов-то: венграм все по Орбану, а бензин дорожает! Инъекции социализма в ЕС?
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
  • 26.03.26, 10:18
ЕС не утвердил кредит Венгрии на 16 млрд евро на фоне спора из-за Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным в ноябре прошлого года.
  • 23.03.26, 16:06
Цахкна: действия Венгрии угрожают безопасности Европейского Союза
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
  • 08.11.25, 15:18
Сийярто: США исключили Венгрию из списка санкций против РФ
Модель продаж Suur-Allikmäe построена гибко. Покупатели могут приобрести участок для самостоятельного строительства или выбрать решение “под ключ”.
  • KM
  • 23.03.26, 15:55
Новый район в Виймси привлекателен не только для жилья, но и для инвестиций
Общий объём проекта оценивается в 20 миллионов евро

Самые читаемые

1
Новости
  • 09.04.26, 14:24
Шведская компания вывела 7,5 млн евро дивидендов из эстонской AQ Lasertool
2
Биржа
  • 11.04.26, 10:00
Под давлением синтетики: как меняется спрос на натуральные бриллианты
3
Новости
  • 09.04.26, 19:04
Таллинн урезает инвестиции: «Забудем о росте – население сокращается»
4
Новости
  • 09.04.26, 18:01
Эстонские судостроители упустили контракт на €50 млн: новый паром построят поляки
5
Биржа
  • 10.04.26, 10:58
Тяжелые условия на море обрушили грузооборот Tallinna Sadam
6
Новости
  • 09.04.26, 16:23
«На самом деле очень тяжело». Транспортную компанию с 30-летней историей ожидает санация

Последние новости

Новости
  • 12.04.26, 14:47
Топ-менеджер Wise: ключ к успеху Эстонии по-прежнему в образе мышления, а не в масштабе
Новости
  • 12.04.26, 13:01
Борьба с ветряками в Раазику: волость доведет спор с девелопером до Госсуда
Новости
  • 12.04.26, 11:21
В Венгрии начались парламентские выборы: страна выбирает курс на ближайшие годы
Новости
  • 12.04.26, 11:05
Забастовка в Lufthansa ударит и по Таллинну: под отмену попали рейсы во Франкфурт
Новости
  • 12.04.26, 10:31
США и Иран не смогли достичь соглашения о прекращении войны
Аналитик: нефть может снова резко подорожать
Новости
  • 11.04.26, 15:20
Астронавты миссии «Артемида-2» завершили облет Луны и вернулись на Землю
Новости
  • 11.04.26, 15:10
Eesti Pagar предупреждает о росте цен и инвестирует 30 млн евро в расширение
Новости
  • 11.04.26, 14:09
«Лучше я до конца жизни буду чистить морковь». Предприниматели уехали из города на край Соомаа и открыли там кафе
«Лучше я до конца жизни буду чистить морковь, чем вернусь в сектор недвижимости»

Сейчас в фокусе

В Soomaa Meierei за стойкой гостей встречает Гундо Роосве, который раньше занимался недвижимостью: «Взрослый мужчина, который чистит морковь и бегает тут в фартуке, – это уже само по себе достопримечательность. В Эстонии культура сервиса такая, что ты сразу выделяешься, если сам бегаешь тут в фартуке».
Новости
  • 11.04.26, 14:09
«Лучше я до конца жизни буду чистить морковь». Предприниматели уехали из города на край Соомаа и открыли там кафе
«Лучше я до конца жизни буду чистить морковь, чем вернусь в сектор недвижимости»
Цветной фантазийный овальный бриллиант коричневато-зеленовато-желтого оттенка весом 50,21 карата (в центре).
Биржа
  • 11.04.26, 10:00
Под давлением синтетики: как меняется спрос на натуральные бриллианты
Исполнительный директор люксового бизнеса Bombay Club and Resort OÜ Даяна Тийтсаар сказала, что их компания в общей сложности заплатила 102 000 евро, включая подоходный налог.
Новости
  • 10.04.26, 19:34
Более половины казино не сделали отчислений от азартных игр. Смотрите, кто перечислил деньги государству
23 новых завода и производственных здания распределены по всей Эстонии, однако их концентрация все же выше в окрестностях Таллинна.
Новости
  • 03.04.26, 12:56
Большой обзор: в ближайший год в Эстонии откроются десятки новых производств
Общий объем инвестиций в новые производства – почти 328 млн евро
Иллюстративное фото.
Новости
  • 11.04.26, 11:51
Страны Балтии заявили, что не открывали небо для украинских дронов
«Так и есть, мы относительно небольшая фирма, запаса прочности у нас не так много», – сказал единственный владелец Rain Transport Тоомас Рауд.
Новости
  • 09.04.26, 16:23
«На самом деле очень тяжело». Транспортную компанию с 30-летней историей ожидает санация
Производственное оборудование компании Windoor и завод в Сауэ были проданы в рамках второй процедуры банкротства.
Эпицентр
  • 10.04.26, 11:27
Windoor, требующий от Казахстана десятки миллионов евро, избежал банкротства
Андреюс Трофимовас.
  • KM
Content Marketing
  • 09.04.26, 11:10
Андреюс Трофимовас и Aventus Group: как финтех-компания из Балтии масштабировалась на глобальные рынки

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026