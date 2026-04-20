  • OMX Baltic0,16%316,98
  • OMX Riga−0,21%886,11
  • OMX Tallinn0,05%2 117,49
  • OMX Vilnius0,32%1 421,54
  • S&P 500−0,24%7 109,14
  • DOW 30−0,01%49 442,56
  • Nasdaq −0,26%24 404,39
  • FTSE 100−0,55%10 609,08
  • Nikkei 2250,6%58 824,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,34
  • OMX Baltic0,16%316,98
  • OMX Riga−0,21%886,11
  • OMX Tallinn0,05%2 117,49
  • OMX Vilnius0,32%1 421,54
  • S&P 500−0,24%7 109,14
  • DOW 30−0,01%49 442,56
  • Nasdaq −0,26%24 404,39
  • FTSE 100−0,55%10 609,08
  • Nikkei 2250,6%58 824,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,34

В Рийгикогу обсуждают «атомный бонус» для соседей будущей АЭС

В Рийгикогу продолжается рассмотрение законопроекта о ядерной энергетике, который впервые создаёт комплексную правовую базу для строительства АЭС — от проектирования до вывода из эксплуатации и обращения с радиоактивными отходами.
Подходящие для строительства атомной электростанции участки расположены рядом друг с другом в волостях Виру-Нигула и Люганузе, по три участка в каждой.
  • Подходящие для строительства атомной электростанции участки расположены рядом друг с другом в волостях Виру-Нигула и Люганузе, по три участка в каждой.
Как передает Rus.ERR, жители, проживающие в радиусе двух километров от будущей станции, смогут рассчитывать на компенсацию: по словам вице-канцлера Министерства климата Антти Тооминга, около миллиона евро в год будет поступать в бюджет местного самоуправления, а на одно домохозяйство придётся порядка 10 000 евро.
Финансовая ответственность за строительство ляжет на разработчика — предположительно, речь идёт о 350 миллионах евро, тогда как расходы государства составят 19 миллионов. Глава правления Elering Калле Кильк указал на растущую потребность в управляемых генерирующих мощностях: если прежде достаточным считался показатель в 1500 мегаватт, то к 2035 году потребуется не менее 2100, однако «вопрос о том, сможет ли атомная энергетика конкурировать с другими источниками энергии, на данный момент остаётся открытым и требует дополнительной оценки».
Исполнительный директор Союза предприятий электропромышленности Тынис Варе призвал подготовить нейтральный сравнительный анализ технологий производства электроэнергии, предупредив, что без конкурентоспособной деловой среды инвестиции будут уходить в соседние страны.

В Рийгикогу обсуждают «атомный бонус» для соседей будущей АЭС
