20.04.26, 18:40 В Рийгикогу обсуждают «атомный бонус» для соседей будущей АЭС В Рийгикогу продолжается рассмотрение законопроекта о ядерной энергетике, который впервые создаёт комплексную правовую базу для строительства АЭС — от проектирования до вывода из эксплуатации и обращения с радиоактивными отходами.

Подходящие для строительства атомной электростанции участки расположены рядом друг с другом в волостях Виру-Нигула и Люганузе, по три участка в каждой.

Как передает Rus.ERR , жители, проживающие в радиусе двух километров от будущей станции, смогут рассчитывать на компенсацию: по словам вице-канцлера Министерства климата Антти Тооминга, около миллиона евро в год будет поступать в бюджет местного самоуправления, а на одно домохозяйство придётся порядка 10 000 евро.

Финансовая ответственность за строительство ляжет на разработчика — предположительно, речь идёт о 350 миллионах евро, тогда как расходы государства составят 19 миллионов. Глава правления Elering Калле Кильк указал на растущую потребность в управляемых генерирующих мощностях: если прежде достаточным считался показатель в 1500 мегаватт, то к 2035 году потребуется не менее 2100, однако «вопрос о том, сможет ли атомная энергетика конкурировать с другими источниками энергии, на данный момент остаётся открытым и требует дополнительной оценки».

Исполнительный директор Союза предприятий электропромышленности Тынис Варе призвал подготовить нейтральный сравнительный анализ технологий производства электроэнергии, предупредив, что без конкурентоспособной деловой среды инвестиции будут уходить в соседние страны.