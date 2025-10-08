Назад 08.10.25, 14:33 Министр: решение о строительстве АЭС в Эстонии будет принято не раньше 2030 года По словам министра по вопросам энергетики и окружающей среды Андреса Суття, окончательное решение о создании АЭС в Эстонии может быть принято не раньше 2030 года, после утверждения всей необходимой правовой и планировочной базы, передает rus.err.ee.

Иллюстративное фото.

Foto: Petr Louzensky

Андрес Сутть пояснил, что процесс строительства АЭС включает три основных этапа принятия решений: принятие Рийгикогу Закона о ядерной энергии и безопасности, утверждение правительством государственного специального планирования, а также последующая выдача разрешения на строительство и эксплуатацию.

Спецпланирование началось в мае 2025 года, а Закон о ядерной энергии и безопасности сейчас находится в стадии разработки, его публичное обсуждение может начаться не раньше первого квартала 2026 года, добавил министр.

«Окончательное решение о строительстве АЭС возможно не раньше 2030 года, после утверждения правовой базы и сопутствующих законодательных актов», – отметил Андрес Сутть.

По словам министра, речь идет о проекте, инициируемом частным сектором, но государство создает рамки, которые позволят выдавать разрешения и контролировать соблюдение всех норм безопасности.