Министр: решение о строительстве АЭС в Эстонии будет принято не раньше 2030 года

По словам министра по вопросам энергетики и окружающей среды Андреса Суття, окончательное решение о создании АЭС в Эстонии может быть принято не раньше 2030 года, после утверждения всей необходимой правовой и планировочной базы, передает rus.err.ee.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Petr Louzensky
Андрес Сутть пояснил, что процесс строительства АЭС включает три основных этапа принятия решений: принятие Рийгикогу Закона о ядерной энергии и безопасности, утверждение правительством государственного специального планирования, а также последующая выдача разрешения на строительство и эксплуатацию.
Спецпланирование началось в мае 2025 года, а Закон о ядерной энергии и безопасности сейчас находится в стадии разработки, его публичное обсуждение может начаться не раньше первого квартала 2026 года, добавил министр.
«Окончательное решение о строительстве АЭС возможно не раньше 2030 года, после утверждения правовой базы и сопутствующих законодательных актов», – отметил Андрес Сутть.
По словам министра, речь идет о проекте, инициируемом частным сектором, но государство создает рамки, которые позволят выдавать разрешения и контролировать соблюдение всех норм безопасности.
