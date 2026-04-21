  • OMX Baltic−0,11%316,62
  • OMX Riga0,4%889,66
  • OMX Tallinn0,24%2 122,63
  • OMX Vilnius0,05%1 422,31
  • S&P 500−0,63%7 064,01
  • DOW 30−0,59%49 149,38
  • Nasdaq −0,59%24 259,97
  • FTSE 1000,02%10 499,7
  • Nikkei 2250,4%59 585,86
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,14

Эстонская компания собирается в международный арбитраж, чтобы отстоять свои активы в Украине. Мешают российские корни

Возможно ли забрать активы эстонской компании в госсобственность, ничего не заплатив? Да, именно это произошло в Украине. Правда, там считают, что компания российская и работала с Минобороны. Инвесторы не согласны и готовятся к международному арбитражу.
Львовская изоляторная компания утрачена эстонскими владельцами.
  Львовская изоляторная компания утрачена эстонскими владельцами.
  • Foto: Львовская изоляторная компания
«Мы готовим документы для обращения в международный арбитражный суд, поскольку между Эстонией и Украиной подписано соглашение о защите инвестиций», – говорит присяжный адвокат, партнер CORE Legal Юлия Грамма. Она представляет интересы совладелицы GIG Holdings Ольги Дубовицкой. «В какой именно – мы еще решаем. Это будет зависеть от процедуры», – добавляет она.
Почти двадцать лет назад в Эстонии появилась компания EU GIG (от «Global Insulator Group»), которая сначала была посредником, а затем организовала собственное производство изоляторов для линий электропередачи в поселке Иру под Таллинном. В 2012 году появилась еще одна фирма – GIG Holdings, основной целью которой было владение и управление «Львовской изоляторной компанией» (ЛИК), чей завод работает в Украине еще с 1965 года. У этих компаний пересекались владельцы, одно время частью GIG владела GIG Holdings. А самой GIG Holdings до начала полномасштабного российского вторжения владела международная команда, в которую входили граждане Эстонии, Польши и России.
Однако за три недели войны российские бенефициары формально полностью покинули бизнес. В результате сложной цепочки разных отношений и обязательств основными владельцами стали Ольга Дубовицкая (70%) и Терье Ару (30%). «Действительно, у них были связи, и (из России – прим. ред.) заказывали продукцию. Но после того, как началась полномасштабная война в Украине, весь бизнес был прекращен, все было обрублено», – настаивает адвокат GIG Holdings Юлия Грамма.

В июле 2022 года украинские правоохранители возбудили против фирмы уголовное дело, заподозрив ее в уклонении от уплаты налогов и служебном подлоге. При этом долю эстонской компании в украинском заводе арестовали. Сумма претензий по налогам составила около 4 млн гривен (почти 80 тысяч евро), в то время как стоимость заблокированных активов следствие оценило более чем в 500 млн гривен (более 9,6 млн евро). Как теперь утверждает адвокат, собственники холдинга были готовы просто выплатить спорную сумму, чтобы завод мог продолжить работу, однако их предложения и запросы были проигнорированы.
Основные претензии Украины состояли в том, что конечными владельцами являются граждане России, причастные к оказанию материальной поддержки российскому Министерству обороны, писали в 2023 году Delfi. В справке Галицкого районного суда от августа 2022 года сказано, что GIG Holdings владеет 75% «Южноуральского арматурно-изоляторного завода», а значит ЛИК входит в российскую финансово-промышленную группу ЮНАКО (объединяет сам завод, а также обслуживающие его компании, например, «ГИГ Инновации» или «ГИГ Екатеринбург»). Тем не менее, с тех пор эстонская сторона продолжает настаивать, что к России бизнес больше отношения не имеет.
Семеро бизнесменов
Павел Подкорытов, Вадим Губин, Андрей Рыжиков, Василий Бурага, Владислав Бутин, Денис Тасаков и Сергей Петров вели бизнес в России в 2000-х, писали Delfi. Но у них возникли проблемы с законом, и шестеро были осуждены за рейдерство, получив по несколько лет лишения свободы. Избежал наказания только Сергей Петров, потому что бежал в Польшу, суд которой отказался экстрадировать его в Россию. Все они в разное время были причастны к компаниям GIG в Эстонии (владели сами или их родственники). Сергей Петров дружит с семьей Ару, а их дети состоят в браке, писали Delfi. Павел Подкорытов – супруг Ольги Дубовицкой, владеющей GIG Holdings сейчас.
«На наш взгляд, уголовные дела были открыты как предлог просто для того, чтобы забрать у нас актив», – говорит Грамма. При этом, по ее словам, доказательства «российского следа» следствие строит на странице соцсети «Одноклассники», где в поддержку войны высказалась Нина Тасакова (владела 4,5% GIG Holdings c декабря 2017 года по 18 марта 2022 года). На момент следственных действий она уже не была акционером холдинга, настаивает Грамма. Также, по ее словам, нет никаких доказательств, что это та самая Нина Тасакова.
Уголовные дела были открыты как предлог просто для того, чтобы забрать у нас актив.
Юлия Грамма
адвокат Ольги Дубовицкой
На странице, которую ДВ нашли в «Одноклассниках», совпадает дата рождения, а также указано, что у Нины есть сын Денис Тасаков (которому, по данным регистра, до середины марта 2022 года принадлежала доля в GIG Holdings и доля в российском изоляторном заводе).

На странице Нины Тасаковой в «Одноклассниках» есть, например, такая красноречивая запись от 2018 года.
  • На странице Нины Тасаковой в «Одноклассниках» есть, например, такая красноречивая запись от 2018 года.
  • Foto: скриншот ДВ
Компании с GIG в названии не объединены в группу, но представляют собой связные структуры с пересекающимися собственниками.
С октября 2024 года EU GIG полностью принадлежит Терье Ару. Но до этого в разное время среди акционеров были: Ольга Дубовицкая, GIG Holdings, Василий Бурага, Алексей Петров, Ольга Петрова, Павел Подкорытов, Денис Тасаков, Ксения Рыжикова, Андрей Рыжиков, Сергей Петров, Марина Бурага, Владислав Бутин, Юлия Жукова, Елена Рыжикова, Анна Тасакова, Маргарита Тасакова, Яна Губина-Смоленцева, Вадим Губин.
GIG Holdings с марта 2022 года принадлежит Терье Ару (30%) и Ольге Дубовицкой (70%), но ранее ей также владели: EU GIG, Нина Тасакова, Денис Тасаков, Ксения Рыжикова, Андрей Рыжиков, Сергей Петров, Марина Бурага, Владислав Бутин, Юлия Жукова. В 2016-2017 годах компания на 98% принадлежала Unako Asset Management Ltd.
Есть также GIG Polymer, долю в котором Терье Ару продала в том же октябре 2024 года, и теперь компания принадлежит Олегу Бобрику (77,6%), Ольге Петровой (5,6%), Алексею Петрову (5,6%), Вадиму Губину (5,6%) и Яне Губиной-Смоленцевой (5,6%).
В августе 2022 года «Львовскую изоляторную компанию» передали в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Полтора года под его управлением, по словам Граммы, привели к фактическому разрушению бизнеса: коллектив сократился с 400 до 80 человек, производство было полностью остановлено, сердце завода – гигантская печь, занимающая целый ангар, – на момент ареста была готова на 90%, но из-за блокировки кредитных линий и вмешательства силовиков проект так и не завершили.
На контакт с бывшими собственниками представители украинских властей идут неохотно. Грамма лично ездила во Львов в конце 2023 года, пытаясь встретиться со следователями. «Мне сказали, что мне позвонят... так никто до сих пор не связался. Мы вообще мало что знаем, что там происходит», – жалуется она.
Более того, из материалов дела они внезапно узнали о существовании второго подозрения – по статье о «финансировании действий с целью свержения конституционного строя», но никакой конкретики, по словам Граммы, по нему не получили.
В январе 2025 года завод по особой процедуре, без проведения конкурса, передали в управление компании «Укрэнерго». Новые менеджеры назначили свое руководство, которое полностью закрыло эстонским владельцам доступ к любой информации о состоянии предприятия, говорит Грамма. Она подчеркивает, что финансовый результат работы государственной администрации оказался катастрофическим: убытки за 2025 год достигли 52 млн гривен (около 980 000 евро). Администрация берет кредиты, которые, по мнению эстонских собственников, размоют долю и упростят отчуждение компании.

Действительно ли есть русский след
В украинских обвинениях утверждается, что львовский завод «ЛИК» сотрудничает с российской финансово-промышленной группой «ЮНАКО». Адвокат GIG Holdings утверждает, что это не так и после февраля 2022 года все контакты прекратились.
ЮНАКО – это группа компаний, работающая в энергетической, нефтегазовой и строительной сфере в России. Место ее регистрации – Екатеринбург (тот же город, который указан в соцсетях Тасаковой). В группу входит и «Южноуральский арматурно-изоляторный завод», с которым GIG Holdings, по заверениям собственников, не имеет дела.
Похоже, сам «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» так не считает – на английской версии его сайта ЮАИЗ указывает себя как Global Insulator Group и дает эстонский номер телефона. Если позвонить по нему, то включается автоответчик «Вы позвонили в Южноуральский арматурно-изоляторный завод». «Точно могу сказать, что GIG Holdings не имеет никакого отношения к этому номеру телефона, и нам сложно комментировать, почему на их официальной англоязычной странице указан эстонский номер», – комментирует это Грамма.
А в отчетности упоминается эстонская компания, но другая, прекратившая деятельность только в апреле 2025 года, Volma Investment, принадлежавшая Павлу Подкорытову – мужу Ольги Дубовицкой, владеющей GIG Holdings.
Из годового отчета ЮАИЗ за 2025 год.
  • Из годового отчета ЮАИЗ за 2025 год.
Из более ранних отчетов видно, что у ЮАИЗ были поставки из Украины, которые упали, когда эстонская компания лишилась актива. «Снижение объема по фарфоровым изоляторам вызвано отсутствием доступности сырья месторождения Украины, поиском новых рецептов и отработкой новых режимов», – пишет завод.
Из отчета ЮАИЗ за 2023 год.
  • Из отчета ЮАИЗ за 2023 год.
Комментарий Ольги Дубовицкой (передан через адвоката):
«“Глобал Инсулейтор Груп” до 2022 года был международным конгломератом, в который входили разные компании, в том числе и GIG Holdings OÜ. C 2022 года, когда я выкупила доли в GIG Holdings OÜ, компания провела различные реорганизационные процедуры и перестала входить в этот конгломерат (это видно из отчетности компании). Существует ли конгломерат “Глобал Инсулейтор Груп” в настоящее время, в каком составе и входит ли в него ЮАИЗ – я не знаю. С марта 2022 года, когда я приобрела долю в компании GIG Holdings OÜ, она не находится в хозяйственных отношениях c ЮАИЗ и не связана с ним никакими отношениями собственности и совладения.
Что касается отношений Volma и ЮАИЗ и о получении ликвидационной стоимости – мне об этом ничего не известно. У нас с мужем с 2013 года (с момента заключения брака) режим раздельного владения имуществом, и о бизнесе компании Volma я не имею информации с 2015 года, когда продала ему свою долю в ней. Мой супруг самостоятельно управляет своими компаниями без моего участия. С марта 2022 года компания GIG Holdings OÜ, долей в которой я владею, не имеет никаких взаимоотношений ни с компанией Volma, ни с компанией ЮАИЗ».
Что дальше
Эстонские инвесторы пытаются отстоять свою позицию в украинских судах. GIG Holdings обратилась с исковым заявлением в Киевский окружной административный суд, где просит его признать противоправным и отменить распоряжения Кабинета Министров Украины. Судебное рассмотрение дела продолжается, решение по существу еще не принято.
Но надежды на то, что Украина отдаст актив, собственников которого подозревает в работе на российскую оборонку, мало. Поэтому юристы GIG Holdings готовятся к выходу на международный уровень. «Если ничего не произойдет в Украине, а это вряд ли, то остается только международный арбитраж», – поясняет Юлия Грамма.
ДВ отправили запрос украинской прокуратуре и «Укрэнерго», но не получили ответа к моменту публикации.
