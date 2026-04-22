  • OMX Baltic−0,11%316,62
  • OMX Riga0,4%889,66
  • OMX Tallinn0,24%2 122,63
  • OMX Vilnius0,05%1 422,31
  • S&P 500−0,63%7 064,01
  • DOW 30−0,59%49 149,38
  • Nasdaq −0,59%24 259,97
  • FTSE 1000,02%10 499,7
  • Nikkei 2250,4%59 585,86
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,14
Lufthansa отменит 20 000 рейсов на фоне топливного кризиса

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменит 20 000 рейсов с июня по октябрь 2026 года, рассчитывая таким образом сократить расход авиационного топлива на фоне энергетического кризиса, вызванного войной США и Израиля с Ираном. Об этом говорится в пресс-релизе перевозчика, опубликованном во вторник, 21 апреля.
Назвать рейсы, которые будут отменены с июня по октябрь, в Lufthansa пообещали в конце апреля.
В компании ожидают, что отмена рейсов позволит сэкономить более 40 000 тонн топлива. При этом показатель доступных пассажиро-километров, который рассчитывается как число доступных мест, умноженное на количество километров, пройденных самолетом, сократится менее чем на один процентный пункт. Как пояснили в Lufthansa, этого планируют добиться за счет закрытия ближнемагистральных «нерентабельных маршрутов из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена при одновременном расширении существующих рейсов из Цюриха, Вены и Брюсселя». Изменения затронут и шестой хаб компании – в Риме, передает DW.
Назвать рейсы, которые будут отменены с июня по октябрь, в Lufthansa пообещали в конце апреля. При этом отмены полетов на даты до 31 мая уже начались. Так, 20 апреля Lufthansa отменила первые 120 ежедневных рейсов. В частности, временно прекращены перелеты из Франкфурта-на-Майне в польские Быдгощ и Жешув, а также в норвежский Ставангер.
Неделей ранее Lufthansa сообщила о досрочном выводе из эксплуатации всех 27 самолетов Canadair CRJ своей убыточной дочерней компании CityLine, которые, как указал перевозчик, «приближаются к пределу своих технических возможностей». Такое решение в компании объяснили ростом расходов – как на авиационный керосин на фоне войны, так и из-за трудовых споров.

Тогда же Lufthansa объявила, что к октябрю прекратит эксплуатацию четырех Airbus A340-600 и двух Boeing 747-400, которые используются на дальнемагистральных направлениях. Кроме того, зимой авиакомпания намерена сократить объем доступных пассажиро-километров для основного бренда Lufthansa.
На фоне нестабильности на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители аналогичные меры принимают и другие авиакомпании. SAS Scandinavian Airlines, штаб-квартира которой находится в Стокгольме, отменит около 1000 рейсов в апреле. Французская Air France-KLM повысила надбавку на дальнемагистральные рейсы – в том числе на уже проданные билеты – до 100 евро. О проблемах с топливом и отмене рейсов также сообщила молдавская FlyOne.
Ожидается, что 22 апреля Еврокомиссия представит план по решению проблемы энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке.
Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026