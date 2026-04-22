Lufthansa отменит 20 000 рейсов на фоне топливного кризиса

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменит 20 000 рейсов с июня по октябрь 2026 года, рассчитывая таким образом сократить расход авиационного топлива на фоне энергетического кризиса, вызванного войной США и Израиля с Ираном. Об этом говорится в пресс-релизе перевозчика, опубликованном во вторник, 21 апреля.
В компании ожидают, что отмена рейсов позволит сэкономить более 40 000 тонн топлива. При этом показатель доступных пассажиро-километров, который рассчитывается как число доступных мест, умноженное на количество километров, пройденных самолетом, сократится менее чем на один процентный пункт. Как пояснили в Lufthansa, этого планируют добиться за счет закрытия ближнемагистральных «нерентабельных маршрутов из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена при одновременном расширении существующих рейсов из Цюриха, Вены и Брюсселя». Изменения затронут и шестой хаб компании – в Риме, передает DW
Назвать рейсы, которые будут отменены с июня по октябрь, в Lufthansa пообещали в конце апреля. При этом отмены полетов на даты до 31 мая уже начались. Так, 20 апреля Lufthansa отменила первые 120 ежедневных рейсов. В частности, временно прекращены перелеты из Франкфурта-на-Майне в польские Быдгощ и Жешув, а также в норвежский Ставангер.
Неделей ранее Lufthansa сообщила о досрочном выводе из эксплуатации всех 27 самолетов Canadair CRJ своей убыточной дочерней компании CityLine, которые, как указал перевозчик, «приближаются к пределу своих технических возможностей». Такое решение в компании объяснили ростом расходов – как на авиационный керосин на фоне войны, так и из-за трудовых споров.
Тогда же Lufthansa объявила, что к октябрю прекратит эксплуатацию четырех Airbus A340-600 и двух Boeing 747-400, которые используются на дальнемагистральных направлениях. Кроме того, зимой авиакомпания намерена сократить объем доступных пассажиро-километров для основного бренда Lufthansa.
На фоне нестабильности на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители аналогичные меры принимают и другие авиакомпании. SAS Scandinavian Airlines, штаб-квартира которой находится в Стокгольме, отменит около 1000 рейсов в апреле. Французская Air France-KLM повысила надбавку на дальнемагистральные рейсы – в том числе на уже проданные билеты – до 100 евро. О проблемах с топливом и отмене рейсов также сообщила молдавская FlyOne.
Ожидается, что 22 апреля Еврокомиссия представит план по решению проблемы энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке.
