Забастовки Lufthansa продолжаются, рейсы из Таллинна отменены
Если на выходных было известно, что из-за забастовки пилотов отменяются рейсы Lufthansa из Таллинна в понедельник и вторник, то теперь из-за начавшейся забастовки бортпроводников рейсы отменили и на более поздние даты.
Lufthansa выполняет регулярные рейсы между Таллинном и Франкфуртом, однако забастовки уже несколько дней подряд нарушают планы эстонских путешественников.

Немецкий профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit объявил забастовку на вчера и сегодня, в результате чего были отменены сотни рейсов Lufthansa и Eurowings, что затронуло десятки тысяч пассажиров. Среди них – и пассажиры, вылетающие из Таллинна.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
