Назад 15.04.26, 10:33 Трамп заявил, что война с Ираном «очень близка к завершению» Президент США Дональд Трамп заявил, что считает войну против Ирана, которую США ведут вместе с Израилем, близкой к завершению. Об этом он сказал в интервью журналистке Fox News Марии Бартиромо. Отрывок беседы, которая должна выйти в эфир в среду, 15 апреля, опубликован на сайте телеканала.

Отвечая на вопрос о том, завершена ли война с Ираном, Трамп сказал: «Думаю, что она близка к завершению, да. Я имею в виду, что считаю ее очень близкой к завершению». Перед этим он заявил, что ему пришлось вмешаться, поскольку в противном случае, по его версии, Иран уже обладал бы ядерным оружием, передает DW.

По словам Трампа, если бы США прямо сейчас вывели свои войска, Ирану потребовалось бы 20 лет на восстановление. При этом он добавил, что операция еще не завершена и ситуация может развиваться дальше. Одновременно Трамп отметил, что, как он считает, Иран «очень серьезно» настроен на заключение сделки.

Агентство AP напомнило, что после начала войны в Иране Трамп уже не раз объявлял о победе США, хотя реальная ситуация, как отмечается, была значительно сложнее.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая 14 апреля на мероприятии Turning Point в Джорджии, заявил, что целью Трампа в отношении Ирана является заключение «большой сделки». По его словам, Трамп пообещал Ирану процветание в обмен на обязательство не создавать ядерное оружие. «Мы сделаем его экономически процветающим и пригласим иранский народ в мировую экономику так, как этого не было за всю мою жизнь», – цитирует Вэнса AP.

Ранее Трамп также намекнул на возможность продолжения переговоров с Ираном на фоне действующего двухнедельного режима прекращения огня. В телефонном интервью газете The New York Post он заявил, что «кое-что может произойти в ближайшие два дня» в Исламабаде, не уточнив, о чем именно идет речь.

Двухнедельное перемирие в войне с Ираном истекает 22 апреля. Первый раунд переговоров между США и Ираном, завершившийся 12 апреля в столице Пакистана, не принес значимых результатов. По данным США, Иран не дал твердых гарантий отказа от ядерного оружия. В свою очередь Тегеран обвинил Вашингтон в предъявлении «неприемлемых требований».