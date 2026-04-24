Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,32%316,86
  • OMX Riga0,09%888,82
  • OMX Tallinn−0,11%2 112,12
  • OMX Vilnius1%1 438,71
  • S&P 5000,74%7 161,07
  • DOW 30−0,13%49 245,12
  • Nasdaq 1,48%24 799,59
  • FTSE 100−0,75%10 379,08
  • Nikkei 2250,97%59 716,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,18
  • OMX Baltic0,32%316,86
  • OMX Riga0,09%888,82
  • OMX Tallinn−0,11%2 112,12
  • OMX Vilnius1%1 438,71
  • S&P 5000,74%7 161,07
  • DOW 30−0,13%49 245,12
  • Nasdaq 1,48%24 799,59
  • FTSE 100−0,75%10 379,08
  • Nikkei 2250,97%59 716,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,18

ЕС ускоряет подготовку нового пакета санкций против России

Евросоюз намерен ускорить работу над новым пакетом санкций против России из-за продолжающейся войны против Украины. После поражения на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который на протяжении многих лет блокировал часть решений ЕС по Москве, в Брюсселе рассчитывают вернуться к обсуждению более жестких ограничительных мер.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
  • Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
  • Foto: REUTERS/Yves Herman
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила после консультаций на саммите Евросоюза на Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры стран ЕС выступают за скорейшую подготовку 21-го санкционного пакета. По ее словам, такой шаг должен стать четким сигналом Москве о том, что Евросоюз не намерен сворачивать поддержку Украины, передает DW.
Каллас отметила, что теперь можно вновь обсудить меры, которые ранее не рассматривались из-за позиции Венгрии. Среди возможных новых ограничений – санкции против более широкого круга российских олигархов и представителей Русской православной церкви, поддерживающих войну против Украины.
Накануне, 23 апреля, ЕС принял 20-й пакет санкций, который более двух месяцев блокировал Орбан. Эти меры направлены на сокращение доходов России от экспорта нефти и газа. Кроме того, пакет предусматривает отключение новой группы финансовых институтов от международных платежей и введение дополнительных торговых ограничений.

Статья продолжается после рекламы

На первой встрече лидеров ЕС после парламентских выборов в Венгрии премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал отсутствие Орбана на саммите. «Впервые за многие годы в зале не было русских – если вы понимаете, что я имею в виду», – сказал он журналистам в пятницу в Никосии.
Орбан считается главным союзником президента России Владимира Путина в ЕС. На парламентских выборах 12 апреля его партия «Фидес» потерпела серьезное поражение от партии «Тиса» во главе с лидером оппозиции Петером Мадьяром. До вступления в должность нового правительства Орбан сохраняет свои полномочия, однако на саммите на Кипре он не присутствовал.
Пророссийская позиция венгерского правительства неоднократно становилась причиной конфликтов внутри ЕС, прежде всего из-за блокирования решений о помощи Украине и санкциях против России.
В марте разгорелся новый скандал. По данным СМИ, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно передавал конфиденциальное содержание переговоров внутри ЕС своему российскому коллеге Сергею Лаврову, звоня ему в перерывах между заседаниями и делясь информацией «в режиме реального времени».
При этом не все участники саммита на Кипре разделили настроение Туска после отсутствия Орбана. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что вокруг ухода многолетнего венгерского премьера наблюдается «слишком много эйфории». По его словам, Орбан был «непростым партнером, но никогда – невозможным».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026