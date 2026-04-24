24.04.26, 14:53 ЕС ускоряет подготовку нового пакета санкций против России Евросоюз намерен ускорить работу над новым пакетом санкций против России из-за продолжающейся войны против Украины. После поражения на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который на протяжении многих лет блокировал часть решений ЕС по Москве, в Брюсселе рассчитывают вернуться к обсуждению более жестких ограничительных мер.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила после консультаций на саммите Евросоюза на Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры стран ЕС выступают за скорейшую подготовку 21-го санкционного пакета. По ее словам, такой шаг должен стать четким сигналом Москве о том, что Евросоюз не намерен сворачивать поддержку Украины, передает DW.

Каллас отметила, что теперь можно вновь обсудить меры, которые ранее не рассматривались из-за позиции Венгрии. Среди возможных новых ограничений – санкции против более широкого круга российских олигархов и представителей Русской православной церкви, поддерживающих войну против Украины.

Накануне, 23 апреля, ЕС принял 20-й пакет санкций, который более двух месяцев блокировал Орбан. Эти меры направлены на сокращение доходов России от экспорта нефти и газа. Кроме того, пакет предусматривает отключение новой группы финансовых институтов от международных платежей и введение дополнительных торговых ограничений.

На первой встрече лидеров ЕС после парламентских выборов в Венгрии премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал отсутствие Орбана на саммите. «Впервые за многие годы в зале не было русских – если вы понимаете, что я имею в виду», – сказал он журналистам в пятницу в Никосии.

Орбан считается главным союзником президента России Владимира Путина в ЕС. На парламентских выборах 12 апреля его партия «Фидес» потерпела серьезное поражение от партии «Тиса» во главе с лидером оппозиции Петером Мадьяром. До вступления в должность нового правительства Орбан сохраняет свои полномочия, однако на саммите на Кипре он не присутствовал.

Пророссийская позиция венгерского правительства неоднократно становилась причиной конфликтов внутри ЕС, прежде всего из-за блокирования решений о помощи Украине и санкциях против России.

В марте разгорелся новый скандал. По данным СМИ, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно передавал конфиденциальное содержание переговоров внутри ЕС своему российскому коллеге Сергею Лаврову, звоня ему в перерывах между заседаниями и делясь информацией «в режиме реального времени».

При этом не все участники саммита на Кипре разделили настроение Туска после отсутствия Орбана. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что вокруг ухода многолетнего венгерского премьера наблюдается «слишком много эйфории». По его словам, Орбан был «непростым партнером, но никогда – невозможным».