Инвестор Тоомас: умеет ли Илон Маск управлять ракетой? Я своей шкурой рисковать не собираюсь
SpaceX за десять лет может стать одной из важнейших компаний мира. Но чтобы купить ее акции, инвестору нужно верить в видение Илона Маска и быть готовым терпеть резкие колебания цены. У меня, честно говоря, пока не такие стальные нервы.
После выхода SpaceX на биржу Маску, по оценкам, будет принадлежать 49% акций компании, но под его контролем останется 84% голосов акционеров. Поэтому перед покупкой акций инвестору стоит спросить себя, насколько он на самом деле доверяет бизнесмену.
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«Бойтесь, когда другие жадничают, и будьте жадными, когда другие боятся», – гласит совет Уоррена Баффета инвесторам.
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Космическая компания Илона Маска SpaceX планирует продавать акции по 135 долларов за штуку и привлечь в ходе выхода на биржу до 75 млрд долларов. Однако, по оценке рейтингового агентства Morningstar, желаемая оценка компании завышена.
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