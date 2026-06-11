Быстрый рост Euribor подталкивает к фиксации ставки по жилищному кредиту

Макроаналитик LHV Трийну Тапвер (на фото) считает, что шестимесячный Euribor на уровне 3,5% сейчас более вероятен, чем, например, снижение ставок.
Foto: Liis Treimann
В мае аналитики Nordea прогнозировали, что Европейский центральный банк в этом году четыре раза повысит процентные ставки, что доведет шестимесячный Euribor примерно до 3,5%. Это означает, что с нынешних 2,58% еще есть заметный потенциал роста, а жилищные кредиты могут существенно подорожать.
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