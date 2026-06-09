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Государство хочет сделать жилье в Таллинне доступнее, а малые города – привлекательнее

Государство опубликовало дорожную карту жилищной сферы, в которой определено, как к 2035 году сделать недвижимость в Таллинне, Тарту и Пярну доступнее и одновременно развивать арендное жилье в малых городах.
Государство пытается решить противоречивую проблему: в Таллинне недвижимость слишком дорогая, а в малых городах новых многоквартирных домов нет вообще.
  • Государство пытается решить противоречивую проблему: в Таллинне недвижимость слишком дорогая, а в малых городах новых многоквартирных домов нет вообще.
  • Foto: Liis Treimann
Цели выглядят противоречивыми, и министр инфраструктуры Кульдар Лейс признал, что, конечно, нельзя запретить молодым семьям переезжать в крупные города. Однако чтобы повысить доступность недвижимости, проблему нужно начинать решать одновременно с разных сторон.
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