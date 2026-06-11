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Terminal возражает: ротация государственных запасов топлива – не исключение и не трюк

Хранение и обновление, или ротация, государственных запасов жидкого топлива – это не трюки, а обычная и необходимая часть управления ими, пишет член правления Terminal Energia Райдо Раудсепп в возражении на статью Äripäev.
«Досадно, что в конкурентной борьбе пытаются создать впечатление, будто исполнение закона и заключенных с государством договоров можно представить как некие рыночные трюки», – пишет член правления Terminal Energia Райдо Раудсепп.
  • «Досадно, что в конкурентной борьбе пытаются создать впечатление, будто исполнение закона и заключенных с государством договоров можно представить как некие рыночные трюки», – пишет член правления Terminal Energia Райдо Раудсепп.
  • Foto: Liis Treimann
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