Terminal возражает: ротация государственных запасов топлива – не исключение и не трюк
Хранение и обновление, или ротация, государственных запасов жидкого топлива – это не трюки, а обычная и необходимая часть управления ими, пишет член правления Terminal Energia Райдо Раудсепп в возражении на статью Äripäev.
«Досадно, что в конкурентной борьбе пытаются создать впечатление, будто исполнение закона и заключенных с государством договоров можно представить как некие рыночные трюки», – пишет член правления Terminal Energia Райдо Раудсепп.
Конкуренты на топливном рынке недовольны тем, что Terminal, ранее вскрывшая нарушения Olerex с биотопливом, сама пользуется сомнительной возможностью: продает на своих заправках в рамках ротации топливо из государственных запасов без биотопливного обязательства, что дает компании заметное преимущество.
Продавец топлива Terminal считает, что Olerex получил на рынке конкурентное преимущество на миллионы евро, потому что не выполнил обязательство по биотопливу. Тартуский уездный суд, однако, не обнаружил причинно-следственной связи.
У лидера рынка и государства требуют миллионы евро
Топливная компания Terminal запустила лавину судебных процессов, в рамках которых требует от крупнейшей в Эстонии сети автозаправок Olerex и государства уплаты миллионов евро. Кроме того, компания обратилась в Еврокомиссию с просьбой признать оказание незаконной государственной помощи.
Во время ценовой войны, разгоревшейся на топливном рынке в сентябре, несколько крупных сетей изменили свои клиентские программы – цены на стелах внезапно заметно снизились. Теперь к изменениям готовятся и Alexela с Terminal, которые до сих пор лишь наблюдали за рынком.
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