Alphabet возвращается на европейский рынок облигаций
Материнская компания Google – Alphabet – запустила новый масштабный выпуск облигаций, вернувшись на европейский рынок всего через несколько месяцев после продажи облигаций в долларах, фунтах и франках почти на 32 млрд долларов.
Прогноз Alphabet на этот год предусматривает капитальные расходы до 190 млрд долларов – это больше, чем инвестиции за последние три года вместе взятые.
Компания разделит облигации на шесть частей, при этом процентная маржа самой длинной части, погашение которой запланировано на 2063 год, по предварительным переговорам составляет около 205 базисных пунктов сверх средней ставки свопов.
