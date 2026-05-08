Baltic Horizon в первом квартале вышел в прибыль

В портфель Baltic Horizon Fund входит бизнес-центр Postimaja.
Foto: Andres Haabu
Фонд сообщил, что прибыль за первый квартал 2026 года составила 0,2 млн евро, с учетом корректировок – 0,6 млн евро. Годом ранее фонд завершил тот же период с убытком в размере 0,97 млн евро, говорится в биржевом сообщении.
Тармо Каротам покидает фонд Baltic Horizon спустя 20 лет работы – происходит это на фоне того, что убытки фонда за три года приблизились к 60 млн евро, а цена пая упала почти на 90%. На вопрос, не убегает ли он с тонущего корабля, Каротам ответил, что теперь можно ждать изменений в лучшую сторону.
После двух десятилетий руководства фондом Baltic Horizon Fund и его предшественником Тармо Каротам передает эстафету и в целом оценивает свой период работы как позитивный. В то же время портфели инвесторов переживают резкое падение, и вопрос о будущем фонда остается открытым.
