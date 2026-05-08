08.05.26, 11:05 Tallinna Vesi увеличила прибыль на четверть Tallinna Vesi в первом квартале увеличила выручку на 12%, а чистую прибыль – на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По словам компании, рост чистой прибыли обеспечили эффективность деятельности и сделанные инвестиции.

По словам исполнительного директора Tallinna Vesi Александра Тимофеева, существенный вклад в финансовые результаты компании внесли услуги дочерней компании Watercom и успешно работающая когенерационная станция.

Tallinna Vesi сообщила результаты первого квартала утром в пятницу. Из них следует, что выручка, заработанная в первом квартале, достигла 17,99 млн евро, увеличившись за год на 12,4%. На рост доходов больше всего повлияли выручка от продажи строительных услуг и изменение цены, связанное с ростом инвестиций.