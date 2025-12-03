Проект на четыре миллиарда: масштабная застройка семьи Хяэль ждала своего часа 16 лет

Мы перешли к концепции, где на первом месте стоит понимание того, как человек или трудовое сообщество себя чувствует и воспринимает. Рабочее место – это среда, куда люди хотят приходить, а не обязаны приходить, пишет руководитель подразделения корпоративного банкинга Bigbank Eesti Аймар Роосалу.
Swedbank продал свой прежний главный офис на улице Лийвалайа предпринимателям, которые производят деревянные дома, всего за 8 миллионов евро. По информации Äripäev, несколько лет назад здание выставлялось на продажу за 30 миллионов.
Министерство климата подготовило исследование о доступности жилья в Эстонии, которое, по мнению эксперта по недвижимости Тыну Тоомпарка, не включает участников рынка и чрезмерно вмешивается в работающий рынок.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.