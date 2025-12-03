Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,51%296,06
  • OMX Riga0,19%926,25
  • OMX Tallinn0,03%1 949,7
  • OMX Vilnius0,08%1 286,66
  • S&P 5000,25%6 829,37
  • DOW 300,39%47 474,46
  • Nasdaq 0,59%23 413,67
  • FTSE 100−0,09%9 693,13
  • Nikkei 2251,14%49 864,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,5
  • OMX Baltic−0,51%296,06
  • OMX Riga0,19%926,25
  • OMX Tallinn0,03%1 949,7
  • OMX Vilnius0,08%1 286,66
  • S&P 5000,25%6 829,37
  • DOW 300,39%47 474,46
  • Nasdaq 0,59%23 413,67
  • FTSE 100−0,09%9 693,13
  • Nikkei 2251,14%49 864,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,5
  • 03.12.25, 09:03

Проект на четыре миллиарда: масштабная застройка семьи Хяэль ждала своего часа 16 лет

Портовый квартал Хундипеа в Пыхья-Таллинне наконец-то преодолел первое крупное препятствие – разрешения и согласования получены, но остается риск, что новая городская коалиция может спутать все карты.
Детальный план портового квартала Хундипеа был принят в рассмотрение в 2009 году. Сейчас девелоперы надеются, что городские власти утвердят его уже в наступающем году, и что через год после этого наконец удастся начать строительные работы.
Принадлежащий предпринимателям Хейти Хяэлю, Таавету Хинрикусу и Санду Хубану мегапроект Хундипеа вынашивали уже 16 лет, и его итоговая стоимость составит до четырех миллиардов евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 27.11.25, 14:05
Коммерческая недвижимость Таллинна находится перед сложным выбором
Мы перешли к концепции, где на первом месте стоит понимание того, как человек или трудовое сообщество себя чувствует и воспринимает. Рабочее место – это среда, куда люди хотят приходить, а не обязаны приходить, пишет руководитель подразделения корпоративного банкинга Bigbank Eesti Аймар Роосалу.
Новости
  • 26.11.25, 08:42
Swedbank продал старое здание: «Купили по цене килограмма бетона»
Swedbank продал свой прежний главный офис на улице Лийвалайа предпринимателям, которые производят деревянные дома, всего за 8 миллионов евро. По информации Äripäev, несколько лет назад здание выставлялось на продажу за 30 миллионов.
Новости
  • 13.11.25, 15:45
Тыну Тоомпарк поспорил с чиновником: должно ли государство вмешиваться в рынок недвижимости?
Министерство климата подготовило исследование о доступности жилья в Эстонии, которое, по мнению эксперта по недвижимости Тыну Тоомпарка, не включает участников рынка и чрезмерно вмешивается в работающий рынок.
Новости
  • 14.11.25, 16:24
Супружеская пара из Латвии открыла в Таллинне магазины винтажной одежды
Латвийская супружеская пара Беате и Райтис Кортс-Витолс в этом году открыли в Таллинне два магазина винтажной одежды Northern Grip: один в Старом городе, второй в торговом центре Stockmann.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.

Самые читаемые

1
Новости
  • 01.12.25, 08:54
Принесшая Эстонии миллионы инициатива пошла ко дну. «Держите его подальше от финансов»
2
Подсказка
  • 01.12.25, 10:32
Поспешите за деньгами: с 1 декабря в Ида-Вирумаа возобновят прием заявок на деньги из Фонда справедливого перехода
3
Биржа
  • 01.12.25, 11:25
Merko подписала контракт на 35 млн евро
4
Новости
  • 02.12.25, 12:05
Спор с волостью завершен: американка строит в прибрежной деревне гигантский дом
5
Новости
  • 02.12.25, 06:00
Адвокат: закон размыт, а люди теряют здоровье и дело своей жизни
6
Новости
  • 02.12.25, 08:58
Успешный промышленник хочет расширяться. Гросс завидует его смелости, а Тянак – целеустремленности

Последние новости

Новости
  • 03.12.25, 09:53
ЕС полностью откажется от российского газа к 2027 году
Новости
  • 03.12.25, 09:03
Проект на четыре миллиарда: масштабная застройка семьи Хяэль ждала своего часа 16 лет
ТОП
  • 03.12.25, 07:00
Победителя регионального ТОПа ждал сокрушительный удар
Эпицентр
  • 03.12.25, 06:00
Деньги на воде и кальции: биодобавки приносят бизнесу миллионы
Новости
  • 02.12.25, 18:55
Оливер Крууда исключен из списка разыскиваемых
Новости
  • 02.12.25, 18:45
IKEA получила разрешение приобрести участок леса в Эстонии размером с волость Саку
Новости
  • 02.12.25, 18:09
Создатели Skeleton и Frankenburg основали новую оборонную компанию
Крупный предприниматель инвестировал миллион евро
Новости
  • 02.12.25, 17:02
Eesti Energia пришлось признать дорогостоящее поражение в Финляндии

Сейчас в фокусе

Американка Жаклин Баумер и ее муж Мярт Баумер владеют семью гектарами земли в Вайнупеа.
Новости
  • 02.12.25, 12:05
Спор с волостью завершен: американка строит в прибрежной деревне гигантский дом
По мнению адвоката SORAINEN Альберта Линнтама, MTÜ можно было бы разрешить делать пожертвования политическим партиям.
Новости
  • 02.12.25, 06:00
Адвокат: закон размыт, а люди теряют здоровье и дело своей жизни
Рауль Йеэтс предпочитает, чтобы все делалось, как он задумал. Когда фотограф попытался поставить его на фоне кустов, Йеэтс отказался. Хорошо знающий его раллист Отт Тянак замечает: владельца лесов так просто не переубедишь. «Если для него этот куст был буреломом — значит, это бурелом».
Новости
  • 02.12.25, 08:58
Успешный промышленник хочет расширяться. Гросс завидует его смелости, а Тянак – целеустремленности
Бункеровочная компания, принадлежащая называемому палдиским магнатом Алексею Чульцу и российскому предпринимателю Сергею Пастерсу, обанкротилась.
Новости
  • 01.12.25, 17:05
Топливная компания Алексея Чульца обанкротилась
Coop Pank планирует выкупить до 3% всех своих акций.
Биржа
  • 02.12.25, 09:48
Coop Pank готовится к выкупу акций
Много лет сложности с поиском Крууда испытывали также суд, судебные исполнители и банкротные управляющие.
Новости
  • 02.12.25, 15:08
Полиция и суды ищут и не могут найти Оливера Крууда: сам он утверждает, что даже не скрывается
Основатель Эстонского центра морских инноваций Арго Сильдвеэ говорит, что пять лет вкладывал всю душу, чтобы вывести эстонцев на вершину мирового судостроения, однако теперь несколько предпринимателей обвиняют его в корыстных амбициях и махинациях.
Новости
  • 01.12.25, 08:54
Принесшая Эстонии миллионы инициатива пошла ко дну. «Держите его подальше от финансов»
председатель правления Storent Holding Андрис Павловс.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025