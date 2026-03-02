Основной вклад в рост розничной торговли внесли автозаправочные станции и промышленные товары

Правительство дало зеленый свет увеличению объемов трудовой миграции – это означает изменение курса в пользу промышленного и логистического секторов, предусматривающее повышение миграционных квот и снижение требований к заработной плате.
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.