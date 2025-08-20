Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,11%297,05
  • OMX Riga0,47%920,86
  • OMX Tallinn−0,08%2 025,22
  • OMX Vilnius0,04%1 218,97
  • S&P 500−0,24%6 395,78
  • DOW 300,04%44 938,31
  • Nasdaq −0,67%21 172,86
  • FTSE 100−0,18%9 271,06
  • Nikkei 225−0,65%42 610,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,78
  • OMX Baltic−0,11%297,05
  • OMX Riga0,47%920,86
  • OMX Tallinn−0,08%2 025,22
  • OMX Vilnius0,04%1 218,97
  • S&P 500−0,24%6 395,78
  • DOW 300,04%44 938,31
  • Nasdaq −0,67%21 172,86
  • FTSE 100−0,18%9 271,06
  • Nikkei 225−0,65%42 610,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,78
  • 21.08.25, 11:40

Orkla продает завод и торговую марку Põltsamaa

Orkla Eesti ищет нового владельца для бренда и завода Põltsamaa. Компания надеется заключить сделку уже к концу этого года.
В дальнейшем Orkla будет уделять больше внимания крупным товарным группам, таким как соусы Felix и конфеты Kalev.
  • В дальнейшем Orkla будет уделять больше внимания крупным товарным группам, таким как соусы Felix и конфеты Kalev.
  • Foto: Andres Haabu
Во вторник все сотрудники Põltsamaa получили уведомление о том, что завод и торговая марка выставлены на продажу.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 16.08.25, 11:36
Плитка шоколада Kalev за 8 евро. «Люди больше не могут покупать его так же много, как раньше»
Kalev очень четко видит, что рынок падает как в Эстонии, так и в остальном мире, сказал в эфире радио Äripäev коммерческий директор Orkla Eesti AS Андрей Хольм. «В Эстонии падение рынка в годовом выражении составляет около 20%», – добавил он.
Новости
  • 12.08.25, 18:26
Orkla не поддерживает снижение НСО: тогда деньги придется искать где-то еще
Крупнейшее пищевое производство Orkla, владеющее в Эстонии предприятиями Kalev и Põltsamaa Felix, не поддерживает введение льготы по НСО на продукты питания, так как в итоге это не решит проблему, заявил директор по продажам эстонского концерна Андрей Хольм.
Эпицентр
  • 20.11.24, 08:48
Горько-сладкая история успеха шоколадного рая в Кейла. «Бизнес в целом – вкусный»
Возле фабрики в Кейла ощущается сильный запах какао. Ноябрьская грязь, на вид напоминающая шоколад, идеально погружает нас в тему. Невнимательный взгляд может принять рассыпавшиеся при разгрузке какао-бобы за обычные камушки.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Самые читаемые

1
Новости
  • 19.08.25, 16:15
Эти выходные принесут Таллинну почти миллион евро
2
Mнения
  • 15.08.25, 09:00
Эстонская система – работающий пенсионер вместо мигранта
3
Новости
  • 19.08.25, 12:22
Индийская компания инвестирует в Пайде 100 млн евро
4
Новости
  • 19.08.25, 18:14
Omniva прекращает доставку посылок в США. Тысячи посылок застряли
5
Эпицентр
  • 15.08.25, 06:00
Инженер из Ида-Вирумаа взял под контроль стройки Эстонии и помог американскому гению
6
Подсказка
  • 20.08.25, 06:00
Отдохнуть по правилам: как не потерять отпуск и не нарушить закон

Последние новости

Новости
  • 21.08.25, 15:14
Спецпланировка оборонно-промышленного парка готова, Певкур надеется на инвестиции до 400 млн евро
Новости
  • 21.08.25, 15:06
Правительство запрещает ввоз российского и белорусского бутана
Новости
  • 21.08.25, 14:13
Экономическая активность в еврозоне ускорилась, что хорошо для бизнеса, но плохо для Euribor
Новости
  • 21.08.25, 13:47
Шведы сокращают четверть работников эстонской промышленной компании
Биржа
  • 21.08.25, 13:24
Управляющий фондом Baltic Horizon о новой сделке: это может занять несколько месяцев
Новости
  • 21.08.25, 12:45
Террас об африканской чуме свиней: на столах эстонцев должно появиться мясо диких кабанов
Новости
  • 21.08.25, 11:40
Orkla продает завод и торговую марку Põltsamaa
Биржа
  • 21.08.25, 10:51
Coca-Cola Plaza и Postimaja переходят в собственность литовцев

Сейчас в фокусе

Налоговый консультант бухгалтерского бюро Punamoon Екатерина Долгушева. Foto: личный архив
Подсказка
  • 20.08.25, 06:00
Отдохнуть по правилам: как не потерять отпуск и не нарушить закон
Беговая дистанция Ironman в Таллинне.
Новости
  • 19.08.25, 16:15
Эти выходные принесут Таллинну почти миллион евро
Kirjad ja dokumendid veel liiguvad
Новости
  • 19.08.25, 18:14
Omniva прекращает доставку посылок в США. Тысячи посылок застряли
Прибыль Coop Pank демонстрирует явный нисходящий тренд, который ожидаем при снижении процентных ставок, но по сравнению с конкурентом он оказался более резким.
Инвестор Тоомас
  • 20.08.25, 12:28
Инвестор Тоомас: настало время продать акции Coop Pank
«Мне было стыдно признаваться, что я рекрутер!»
Mнения
  • 19.08.25, 19:32
«Мне было стыдно признаваться, что я рекрутер!»
Хенри Лаупмаа.
Новости
  • 19.08.25, 17:22
Бизнесмен признан виновным в присвоении пожертвований в поддержку Украины
В передаче Сели рассказывает о своем предпринимательском пути и делится воспоминаниями о бизнес-среде Эстонии 1990-х годов.
Новости
  • 20.08.25, 14:35
Нейнар Сели считает своей особенностью умение зарабатывать деньги. «Самое грустное то, что я до сих пор не знаю, что богатый»
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025