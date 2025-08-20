Orkla продает завод и торговую марку Põltsamaa

Kalev очень четко видит, что рынок падает как в Эстонии, так и в остальном мире, сказал в эфире радио Äripäev коммерческий директор Orkla Eesti AS Андрей Хольм. «В Эстонии падение рынка в годовом выражении составляет около 20%», – добавил он.
Крупнейшее пищевое производство Orkla, владеющее в Эстонии предприятиями Kalev и Põltsamaa Felix, не поддерживает введение льготы по НСО на продукты питания, так как в итоге это не решит проблему, заявил директор по продажам эстонского концерна Андрей Хольм.
Возле фабрики в Кейла ощущается сильный запах какао. Ноябрьская грязь, на вид напоминающая шоколад, идеально погружает нас в тему. Невнимательный взгляд может принять рассыпавшиеся при разгрузке какао-бобы за обычные камушки.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?