Строительный сектор Эстонии начал год с умеренного роста
В первом квартале этого года эстонские строительные компании выполнили в Эстонии и за рубежом на 4% больше работ, чем за аналогичный период прошлого года. На внутреннем рынке объем строительства вырос на 5%, сообщил Департамент статистики.
В первом квартале эстонские строительные компании выполнили работ на 799 млн евро, из которых 603 млн евро пришлось на строительство зданий и 196 млн евро – на сооружения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем строительства зданий вырос на 8%, тогда как объем работ по сооружениям (дороги, мосты, порты, магистральные трубопроводы, линии связи и электропередачи, спортивные площадки и т. п.) снизился на 7%.
