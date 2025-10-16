Назад 16.10.25, 18:01 Сеть магазинов XS Mänguasjad открыла пункты обмена игрушек в Таллинне и Тарту Сеть магазинов игрушек XS Mänguasjad открыла в Таллинне и Тарту первые пункты обмена игрушек, где семьи могут передавать в дар другим детям хорошие, но неиспользуемые игрушки, а также обменивать их на подходящие.

Речь идет о пилотном проекте, цель которого – способствовать повторному использованию, сократить количество отходов от игрушек и привить детям устойчивые ценности.

Foto: Anvol OÜ

По словам руководителя отдела маркетинга XS Mänguasjad Каролин Рохесалу, идея обменных пунктов возникла благодаря сотрудникам компании. «Мы заметили, что в домах скапливается много игрушек, которые в хорошем состоянии, но дети из них просто выросли. Детям нравится обмениваться игрушками, но в школах и детских садах это обычно не разрешается или не практикуется. Почему бы не предложить такую возможность именно в магазине игрушек?»