Лабубу-бум: люди массово инвестируют в зубастое существо, цены кусаются
Зверюшки Лабубу от китайского бренда Pop Mart стремительно набирают популярность среди коллекционеров по всему миру – и Эстония не стала исключением. Несмотря на растущий интерес, официальных магазинов Pop Mart в стране пока нет, и фанатам приходится искать альтернативные пути пополнения своей коллекции. Стоимость отдельных экземпляров достигает тысяч евро, однако инвестор не рекомендует возлагать на них особых надежд.
Лабубу в человеческий рост была продана на аукционе в Китае примерно за 150 000 долларов.
Foto: Scanpix/Reuters
Лабубу появился в 2015 году, когда гонконгский художник Касинг Лунг создал серию иллюстраций The Monsters, причем наравне с Лабубу в ней были и другие персонажи – Зиммомо, Тайкоко и Мококо.
Внешность Лабубу легко узнаваема – острые уши, большие глаза и ухмылка с ровно девятью зубами. Кто-то находит ее милой, кто-то – странной, в Азии это называют кимо-кавай – «жутко милое». По словам самого автора, дизайн был вдохновлен скандинавским фольклором.
Лабубу как кот в мешке
После того как мировые звезды стали использовать игрушку в качестве аксессуара, они приобрели неслыханную популярность. В апреле 2024-го звезда K-pop Лиса Манобан из группы Blackpink начала выкладывать в Instagram фото с Лабубу на своих люксовых сумках. За ней последовали Рианна, Дуа Липа и Ким Кардашьян. Вскоре Лабубу появились на неделе моды в Милане, на сумках Louis Vuitton, а TikTok заполнили миллионы фанатских видео.
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Поначалу эти игрушки выпускались исключительно в качестве дизайнерских фигурок от бренда How2Work – это были первые Лабубу, редкие и коллекционные. Но уже в 2019 году в игру вошел Pop Mart, запустив продажу Лабубу в своих знаменитых «слепых коробках»: покупатель приобретает упаковку, не зная, какая именно игрушка внутри.
В течение года лабубомания набирала обороты. Сообщалось, что в Великобритании ради них люди встают в очереди с самого утра и ночуют в палатках перед магазинами. Компании Pop Mart даже пришлось приостановить на время их продажу, чтобы «предотвратить любые потенциальные проблемы с безопасностью». На родине Лабубу, в Китае, продажу игрушек запретили для детей младше восьми лет, поскольку они могут вызвать зависимость, а местным банкам запретили заманивать клиентов подарками в виде Лабубу.
С помощью детей такие вещи легче продаются, но участвуют в этом только взрослые. Детям навязывается потребность: если у тебя это есть, значит, ты свой, ты молодец. Но эта история и про нас, значит, нам важно быть в тренде. Детям нужна живая жизнь, а не игрушки, это просто бренды, которыми манипулируют взрослые.
Елена Парфенова
детский психолог
У Pop Mart существует множество коллекций Лабубу, и каждая коробка – шанс заполучить редкую модель. Есть и так называемые секретные игрушки – вероятность их выпадения составляет всего 1:72 (чуть больше 1%). Именно эти фигурки особенно ценятся у коллекционеров и могут стоить в разы дороже. Покупая кейс из шести коробок, покупатель гарантированно получает Лабубу разных цветов, но никто не обещает, что попадется «секретка». Это своеобразная лотерея, где скорее покупается ощущение от ожидания того, что за игрушка находится в коробке.
Цены на них местами зашкаливают. В июне сообщалось, например, о том, что Лабубу в человеческий рост была продана на аукционе в Китае примерно за 150 000 долларов.
Оседлать хайп и разбогатеть
В Эстонию лабубу-бум пришел с некоторой задержкой, но сегодня Лабубу можно приобрести как в обычных магазинах, так и у продавцов в интернете. Так, например, оседлать хайп попытался магазин Hype Beast Baltics, который специализируется на продаже лимитированных товаров – одежды, обуви, аксессуаров – и в последние месяцы активно продвигает фигурки Pop Mart. Продавать Лабубу здесь начали, заметив бурный рост интереса к персонажу в Азии и США.
«Они очень популярны, я думаю, сейчас на пике. Это коллекционные фигурки, их трудно достать оригинальными, их очень сильно пиарят инфлюэнсеры, они по всему интернету, про них все знают, и людям интересно их иметь. Мы решили попробовать завезти их в Эстонию тоже, потому что на тот момент, да и сейчас в физических магазинах нигде нет оригинальных Лабубу», – рассказал ДВ владелец магазина Hype Beast Baltics Цзялинь Янь.
В Hype Beast Baltics цены на Лабубу достигают 85 евро.
Foto: Александр Баранцев
Стоимость одной игрушки – от 65 евро, однако даже высокая цена не отпугивает клиентов. «На данный момент все распродано, но люди все равно оформляют предзаказы», – удовлетворенно сообщает Цзялинь Янь.
Цены на Лабубу в Эстонии заметно варьируются в зависимости от продавца. Самое доступное предложение можно найти на сайте bebra.ee, где цена начинается от 16 евро. На сайте labubu.ee стоимость стартует с 19 евро, примерно столько же игрушка стоит и на других интернет-площадках.
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В обычных магазинах расценки значительно выше: в XS Mänguasjad за Лабубу просят около 50 евро, в то время как в Hype Beast Baltics цены достигают 85. Столь высокую цену хозяин магазина объясняет тем, что в отличие от многих других он предлагает оригинальную продукцию.
Лабубу – это своеобразная лотерея, где скорее покупается ощущение от ожидания того, что за игрушка находится в коробке.
Foto: Александр Баранцев
«В связи с популярностью товара на эстонском рынке появилось множество новых интернет-магазинов – почти все из них продают фейки», – утверждает Цзялинь Янь. В народе такие фейки уже получили шуточное название – «Лафуфу».
Чтобы не нарваться на «Лафуфу», эксперты советуют:
Проверяйте репутацию продавца. Настоящие магазины ведут соцсети, собирают отзывы и не скрывают контактов.
Оценивайте цену. Слишком дешевый Лабубу – почти наверняка подделка. Особенно это касается фигурок из лимитированных серий.
Сканируйте QR-код на коробке. Он должен вести на официальный сайт Pop Mart. Это самый надежный способ проверить подлинность.
В то же время некоторые люди специально собирают фейковые игрушки: кто-то говорит, что они более страшные или выглядят нелепо, другим нравятся костюмы, в которые одеты игрушки и которые вряд ли прилагались бы к оригиналу. Вокруг Лабубу и Лафуфу складывается целая индустрия: некоторые интернет-магазины продают для них одежду и аксессуары.
Некоторые интернет-магазины продают для Лабубу одежду и аксессуары.
Foto: Scanpix/AFP
Инвестиции в хайп не очень перспективны
Несмотря на то, что стоимость некоторых Лабубу достигает тысяч евро, финансовый консультант Екатерина Тинт из бюро Target Smart скептически относится к идее рассматривать модные игрушки как инвестиции. По ее словам, спрос на такие товары определяется не реальной ценностью, а трендом. «Обычно ценность коллекционных вещей зависит от популярности, востребованности и уникальности. Здесь нужно угадывать, что будет популярно в будущем, а это практически невозможно», – объясняет она.
Екатерина подчеркивает, что такие игрушки нельзя приравнивать к традиционным активам, которые дают осязаемую отдачу: «Компания может производить прибыль, золото держит ценность, недвижимость можно использовать. А игрушка? Она существует только за счет эмоций и ажиотажа. Это не инвестиция в привычном смысле». По ее мнению, в таких историях слишком много неопределенности: ни объемы производства, ни долгосрочный спрос неизвестны, а значит, строить на этом какие-либо финансовые ожидания крайне рискованно.
«Вопрос, инвестиция ли это вообще? В теории не доказано, что оно в будущем будет популярно. Мы не говорим, что здесь какой-то уникальный производитель, уникальный дизайнер и уникальные шедевры, например, вангоговских уникальных портретов или картин. Я бы инвестициями напрямую это не назвала, – говорит Тинт. – На данный момент пока эта игрушка стоит дорого. Те, кто смогли ее купить по более маленькой стоимости, может быть, за рубежом, заранее, могут перепродать её дороже и заработать сейчас. Насколько это будет возможно в будущем, не знаю, но за моду люди готовы платить».
Тинт приводит в пример тренд NFT (дигитальные произведения искусства), стоимость которых в какой-то момент доходила до нескольких десятков миллионов долларов. На них возлагались большие ожидания, но их популярность пошла на спад и стоимость коллекций упала до нуля.
Стоит ли при покупке таких товаров ориентироваться на бренд, редкость или вирусность в соцсетях? «Если мы говорим об инвестициях, то главный ориентир – это ценность и польза. Вирусность – не показатель, – считает Екатерина Тинт. – Наоборот, часто то, что на пике популярности сейчас, теряет всю ценность в будущем. Инвестиции – это про устойчивость, а не про хайп. Всегда задавайте себе вопрос: будет ли кто-то готов купить это через 5, 10 или 20 лет?»
После того как 1 июля ставка налога с оборота повысится с 22% до 24%, продавцы компьютеров, электроники и бытовой техники поднимут цены. «Мы не можем работать себе в убыток!» – говорят они, но не исключают, что это приведет к снижению продаж. Впрочем, тех, кто предусмотрительно купил необходимое до подорожания, не так много.
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.