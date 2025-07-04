Назад 10.07.25, 06:00 Лабубу-бум: люди массово инвестируют в зубастое существо, цены кусаются Зверюшки Лабубу от китайского бренда Pop Mart стремительно набирают популярность среди коллекционеров по всему миру – и Эстония не стала исключением. Несмотря на растущий интерес, официальных магазинов Pop Mart в стране пока нет, и фанатам приходится искать альтернативные пути пополнения своей коллекции. Стоимость отдельных экземпляров достигает тысяч евро, однако инвестор не рекомендует возлагать на них особых надежд.

Лабубу в человеческий рост была продана на аукционе в Китае примерно за 150 000 долларов.

Foto: Scanpix/Reuters

Лабубу появился в 2015 году, когда гонконгский художник Касинг Лунг создал серию иллюстраций The Monsters, причем наравне с Лабубу в ней были и другие персонажи – Зиммомо, Тайкоко и Мококо.

Внешность Лабубу легко узнаваема – острые уши, большие глаза и ухмылка с ровно девятью зубами. Кто-то находит ее милой, кто-то – странной, в Азии это называют кимо-кавай – «жутко милое». По словам самого автора, дизайн был вдохновлен скандинавским фольклором.

Лабубу как кот в мешке

После того как мировые звезды стали использовать игрушку в качестве аксессуара, они приобрели неслыханную популярность. В апреле 2024-го звезда K-pop Лиса Манобан из группы Blackpink начала выкладывать в Instagram фото с Лабубу на своих люксовых сумках. За ней последовали Рианна, Дуа Липа и Ким Кардашьян. Вскоре Лабубу появились на неделе моды в Милане, на сумках Louis Vuitton, а TikTok заполнили миллионы фанатских видео.

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В Hype Beast Baltics цены на Лабубу достигают 85 евро.

Foto: Александр Баранцев

Стоимость одной игрушки – от 65 евро, однако даже высокая цена не отпугивает клиентов. «На данный момент все распродано, но люди все равно оформляют предзаказы», – удовлетворенно сообщает Цзялинь Янь.

Цены на Лабубу в Эстонии заметно варьируются в зависимости от продавца. Самое доступное предложение можно найти на сайте bebra.ee, где цена начинается от 16 евро. На сайте labubu.ee стоимость стартует с 19 евро, примерно столько же игрушка стоит и на других интернет-площадках.

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В обычных магазинах расценки значительно выше: в XS Mänguasjad за Лабубу просят около 50 евро, в то время как в Hype Beast Baltics цены достигают 85. Столь высокую цену хозяин магазина объясняет тем, что в отличие от многих других он предлагает оригинальную продукцию.

Лабубу – это своеобразная лотерея, где скорее покупается ощущение от ожидания того, что за игрушка находится в коробке.

Foto: Александр Баранцев

«В связи с популярностью товара на эстонском рынке появилось множество новых интернет-магазинов – почти все из них продают фейки», – утверждает Цзялинь Янь. В народе такие фейки уже получили шуточное название – «Лафуфу».

Чтобы не нарваться на «Лафуфу», эксперты советуют: Проверяйте репутацию продавца. Настоящие магазины ведут соцсети, собирают отзывы и не скрывают контактов.

Настоящие магазины ведут соцсети, собирают отзывы и не скрывают контактов. Оценивайте цену. Слишком дешевый Лабубу – почти наверняка подделка. Особенно это касается фигурок из лимитированных серий.

Слишком дешевый Лабубу – почти наверняка подделка. Особенно это касается фигурок из лимитированных серий. Сканируйте QR-код на коробке. Он должен вести на официальный сайт Pop Mart. Это самый надежный способ проверить подлинность.

В то же время некоторые люди специально собирают фейковые игрушки: кто-то говорит, что они более страшные или выглядят нелепо, другим нравятся костюмы, в которые одеты игрушки и которые вряд ли прилагались бы к оригиналу. Вокруг Лабубу и Лафуфу складывается целая индустрия: некоторые интернет-магазины продают для них одежду и аксессуары.

Некоторые интернет-магазины продают для Лабубу одежду и аксессуары.

Foto: Scanpix/AFP

Инвестиции в хайп не очень перспективны

Несмотря на то, что стоимость некоторых Лабубу достигает тысяч евро, финансовый консультант Екатерина Тинт из бюро Target Smart скептически относится к идее рассматривать модные игрушки как инвестиции. По ее словам, спрос на такие товары определяется не реальной ценностью, а трендом. «Обычно ценность коллекционных вещей зависит от популярности, востребованности и уникальности. Здесь нужно угадывать, что будет популярно в будущем, а это практически невозможно», – объясняет она.

Екатерина подчеркивает, что такие игрушки нельзя приравнивать к традиционным активам, которые дают осязаемую отдачу: «Компания может производить прибыль, золото держит ценность, недвижимость можно использовать. А игрушка? Она существует только за счет эмоций и ажиотажа. Это не инвестиция в привычном смысле». По ее мнению, в таких историях слишком много неопределенности: ни объемы производства, ни долгосрочный спрос неизвестны, а значит, строить на этом какие-либо финансовые ожидания крайне рискованно.

«Вопрос, инвестиция ли это вообще? В теории не доказано, что оно в будущем будет популярно. Мы не говорим, что здесь какой-то уникальный производитель, уникальный дизайнер и уникальные шедевры, например, вангоговских уникальных портретов или картин. Я бы инвестициями напрямую это не назвала, – говорит Тинт. – На данный момент пока эта игрушка стоит дорого. Те, кто смогли ее купить по более маленькой стоимости, может быть, за рубежом, заранее, могут перепродать её дороже и заработать сейчас. Насколько это будет возможно в будущем, не знаю, но за моду люди готовы платить».

Тинт приводит в пример тренд NFT (дигитальные произведения искусства), стоимость которых в какой-то момент доходила до нескольких десятков миллионов долларов. На них возлагались большие ожидания, но их популярность пошла на спад и стоимость коллекций упала до нуля.

Стоит ли при покупке таких товаров ориентироваться на бренд, редкость или вирусность в соцсетях? «Если мы говорим об инвестициях, то главный ориентир – это ценность и польза. Вирусность – не показатель, – считает Екатерина Тинт. – Наоборот, часто то, что на пике популярности сейчас, теряет всю ценность в будущем. Инвестиции – это про устойчивость, а не про хайп. Всегда задавайте себе вопрос: будет ли кто-то готов купить это через 5, 10 или 20 лет?»