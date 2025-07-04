Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,02%298,98
  • OMX Riga−0,18%890,38
  • OMX Tallinn−0,19%2 053,98
  • OMX Vilnius0,16%1 205,23
  • S&P 5000,61%6 263,26
  • DOW 300,49%44 458,3
  • Nasdaq 0,94%20 611,34
  • FTSE 1001,12%8 966,61
  • Nikkei 225−0,44%39 646,36
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,21
  • OMX Baltic−0,02%298,98
  • OMX Riga−0,18%890,38
  • OMX Tallinn−0,19%2 053,98
  • OMX Vilnius0,16%1 205,23
  • S&P 5000,61%6 263,26
  • DOW 300,49%44 458,3
  • Nasdaq 0,94%20 611,34
  • FTSE 1001,12%8 966,61
  • Nikkei 225−0,44%39 646,36
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,21
  • 10.07.25, 06:00

Лабубу-бум: люди массово инвестируют в зубастое существо, цены кусаются

Зверюшки Лабубу от китайского бренда Pop Mart стремительно набирают популярность среди коллекционеров по всему миру – и Эстония не стала исключением. Несмотря на растущий интерес, официальных магазинов Pop Mart в стране пока нет, и фанатам приходится искать альтернативные пути пополнения своей коллекции. Стоимость отдельных экземпляров достигает тысяч евро, однако инвестор не рекомендует возлагать на них особых надежд.
Лабубу в человеческий рост была продана на аукционе в Китае примерно за 150 000 долларов.
  • Лабубу в человеческий рост была продана на аукционе в Китае примерно за 150 000 долларов.
  • Foto: Scanpix/Reuters
Лабубу появился в 2015 году, когда гонконгский художник Касинг Лунг создал серию иллюстраций The Monsters, причем наравне с Лабубу в ней были и другие персонажи – Зиммомо, Тайкоко и Мококо.
Внешность Лабубу легко узнаваема – острые уши, большие глаза и ухмылка с ровно девятью зубами. Кто-то находит ее милой, кто-то – странной, в Азии это называют кимо-кавай – «жутко милое». По словам самого автора, дизайн был вдохновлен скандинавским фольклором.

Лабубу как кот в мешке

После того как мировые звезды стали использовать игрушку в качестве аксессуара, они приобрели неслыханную популярность. В апреле 2024-го звезда K-pop Лиса Манобан из группы Blackpink начала выкладывать в Instagram фото с Лабубу на своих люксовых сумках. За ней последовали Рианна, Дуа Липа и Ким Кардашьян. Вскоре Лабубу появились на неделе моды в Милане, на сумках Louis Vuitton, а TikTok заполнили миллионы фанатских видео.

Статья продолжается после рекламы

Поначалу эти игрушки выпускались исключительно в качестве дизайнерских фигурок от бренда How2Work – это были первые Лабубу, редкие и коллекционные. Но уже в 2019 году в игру вошел Pop Mart, запустив продажу Лабубу в своих знаменитых «слепых коробках»: покупатель приобретает упаковку, не зная, какая именно игрушка внутри.
В течение года лабубомания набирала обороты. Сообщалось, что в Великобритании ради них люди встают в очереди с самого утра и ночуют в палатках перед магазинами. Компании Pop Mart даже пришлось приостановить на время их продажу, чтобы «предотвратить любые потенциальные проблемы с безопасностью». На родине Лабубу, в Китае, продажу игрушек запретили для детей младше восьми лет, поскольку они могут вызвать зависимость, а местным банкам запретили заманивать клиентов подарками в виде Лабубу.
С помощью детей такие вещи легче продаются, но участвуют в этом только взрослые. Детям навязывается потребность: если у тебя это есть, значит, ты свой, ты молодец. Но эта история и про нас, значит, нам важно быть в тренде. Детям нужна живая жизнь, а не игрушки, это просто бренды, которыми манипулируют взрослые.
Елена Парфенова
детский психолог
У Pop Mart существует множество коллекций Лабубу, и каждая коробка – шанс заполучить редкую модель. Есть и так называемые секретные игрушки – вероятность их выпадения составляет всего 1:72 (чуть больше 1%). Именно эти фигурки особенно ценятся у коллекционеров и могут стоить в разы дороже. Покупая кейс из шести коробок, покупатель гарантированно получает Лабубу разных цветов, но никто не обещает, что попадется «секретка». Это своеобразная лотерея, где скорее покупается ощущение от ожидания того, что за игрушка находится в коробке.
Цены на них местами зашкаливают. В июне сообщалось, например, о том, что Лабубу в человеческий рост была продана на аукционе в Китае примерно за 150 000 долларов.
Оседлать хайп и разбогатеть
В Эстонию лабубу-бум пришел с некоторой задержкой, но сегодня Лабубу можно приобрести как в обычных магазинах, так и у продавцов в интернете. Так, например, оседлать хайп попытался магазин Hype Beast Baltics, который специализируется на продаже лимитированных товаров – одежды, обуви, аксессуаров – и в последние месяцы активно продвигает фигурки Pop Mart. Продавать Лабубу здесь начали, заметив бурный рост интереса к персонажу в Азии и США.
«Они очень популярны, я думаю, сейчас на пике. Это коллекционные фигурки, их трудно достать оригинальными, их очень сильно пиарят инфлюэнсеры, они по всему интернету, про них все знают, и людям интересно их иметь. Мы решили попробовать завезти их в Эстонию тоже, потому что на тот момент, да и сейчас в физических магазинах нигде нет оригинальных Лабубу», – рассказал ДВ владелец магазина Hype Beast Baltics Цзялинь Янь.

Горячие новости

  • 05.07.25, 13:08
«Ну очень жаль ребят». Братья из Эстонии попали в аферу, приняв предложение о работе в США
  • 07.07.25, 12:31
Получивший субсидию бизнесмен: даже в маленькой Эстонии можно создавать инновации, меняющие мир
Смотрите, какие фирмы получили субсидии на прикладные исследования
  • 08.07.25, 16:31
Рядом со Stockmann появятся высотные здания и парк
  • KM
  • 18.06.25, 14:57
Местная облачная услуга поддержит работу ИТ-систем компании даже в сложные времена
В Hype Beast Baltics цены на Лабубу достигают 85 евро.
  • В Hype Beast Baltics цены на Лабубу достигают 85 евро.
  • Foto: Александр Баранцев
Стоимость одной игрушки – от 65 евро, однако даже высокая цена не отпугивает клиентов. «На данный момент все распродано, но люди все равно оформляют предзаказы», – удовлетворенно сообщает Цзялинь Янь.
Цены на Лабубу в Эстонии заметно варьируются в зависимости от продавца. Самое доступное предложение можно найти на сайте bebra.ee, где цена начинается от 16 евро. На сайте labubu.ee стоимость стартует с 19 евро, примерно столько же игрушка стоит и на других интернет-площадках.

Статья продолжается после рекламы

В обычных магазинах расценки значительно выше: в XS Mänguasjad за Лабубу просят около 50 евро, в то время как в Hype Beast Baltics цены достигают 85. Столь высокую цену хозяин магазина объясняет тем, что в отличие от многих других он предлагает оригинальную продукцию.
Лабубу – это своеобразная лотерея, где скорее покупается ощущение от ожидания того, что за игрушка находится в коробке.
  • Лабубу – это своеобразная лотерея, где скорее покупается ощущение от ожидания того, что за игрушка находится в коробке.
  • Foto: Александр Баранцев
«В связи с популярностью товара на эстонском рынке появилось множество новых интернет-магазинов – почти все из них продают фейки», – утверждает Цзялинь Янь. В народе такие фейки уже получили шуточное название – «Лафуфу».
Чтобы не нарваться на «Лафуфу», эксперты советуют:
  • Проверяйте репутацию продавца. Настоящие магазины ведут соцсети, собирают отзывы и не скрывают контактов.
  • Оценивайте цену. Слишком дешевый Лабубу – почти наверняка подделка. Особенно это касается фигурок из лимитированных серий.
  • Сканируйте QR-код на коробке. Он должен вести на официальный сайт Pop Mart. Это самый надежный способ проверить подлинность.
В то же время некоторые люди специально собирают фейковые игрушки: кто-то говорит, что они более страшные или выглядят нелепо, другим нравятся костюмы, в которые одеты игрушки и которые вряд ли прилагались бы к оригиналу. Вокруг Лабубу и Лафуфу складывается целая индустрия: некоторые интернет-магазины продают для них одежду и аксессуары.
Некоторые интернет-магазины продают для Лабубу одежду и аксессуары.
  • Некоторые интернет-магазины продают для Лабубу одежду и аксессуары.
  • Foto: Scanpix/AFP

Инвестиции в хайп не очень перспективны

Несмотря на то, что стоимость некоторых Лабубу достигает тысяч евро, финансовый консультант Екатерина Тинт из бюро Target Smart скептически относится к идее рассматривать модные игрушки как инвестиции. По ее словам, спрос на такие товары определяется не реальной ценностью, а трендом. «Обычно ценность коллекционных вещей зависит от популярности, востребованности и уникальности. Здесь нужно угадывать, что будет популярно в будущем, а это практически невозможно», – объясняет она.
Екатерина подчеркивает, что такие игрушки нельзя приравнивать к традиционным активам, которые дают осязаемую отдачу: «Компания может производить прибыль, золото держит ценность, недвижимость можно использовать. А игрушка? Она существует только за счет эмоций и ажиотажа. Это не инвестиция в привычном смысле». По ее мнению, в таких историях слишком много неопределенности: ни объемы производства, ни долгосрочный спрос неизвестны, а значит, строить на этом какие-либо финансовые ожидания крайне рискованно.
«Вопрос, инвестиция ли это вообще? В теории не доказано, что оно в будущем будет популярно. Мы не говорим, что здесь какой-то уникальный производитель, уникальный дизайнер и уникальные шедевры, например, вангоговских уникальных портретов или картин. Я бы инвестициями напрямую это не назвала, – говорит Тинт. – На данный момент пока эта игрушка стоит дорого. Те, кто смогли ее купить по более маленькой стоимости, может быть, за рубежом, заранее, могут перепродать её дороже и заработать сейчас. Насколько это будет возможно в будущем, не знаю, но за моду люди готовы платить».
Тинт приводит в пример тренд NFT (дигитальные произведения искусства), стоимость которых в какой-то момент доходила до нескольких десятков миллионов долларов. На них возлагались большие ожидания, но их популярность пошла на спад и стоимость коллекций упала до нуля.
Стоит ли при покупке таких товаров ориентироваться на бренд, редкость или вирусность в соцсетях? «Если мы говорим об инвестициях, то главный ориентир – это ценность и польза. Вирусность – не показатель, – считает Екатерина Тинт. – Наоборот, часто то, что на пике популярности сейчас, теряет всю ценность в будущем. Инвестиции – это про устойчивость, а не про хайп. Всегда задавайте себе вопрос: будет ли кто-то готов купить это через 5, 10 или 20 лет?»
А у вас уже есть своя Лабубу?
  • А у вас уже есть своя Лабубу?
  • Foto: Shutterstock
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 27.06.25, 06:00
Рост налога – не помеха: кто-то как покупал iPhone несколько раз в год, так и продолжит
После того как 1 июля ставка налога с оборота повысится с 22% до 24%, продавцы компьютеров, электроники и бытовой техники поднимут цены. «Мы не можем работать себе в убыток!» – говорят они, но не исключают, что это приведет к снижению продаж. Впрочем, тех, кто предусмотрительно купил необходимое до подорожания, не так много.
Новости
  • 27.06.25, 11:41
Убытки производителя одеял и подушек Wendre превысили 3 млн евро
Оборот производителя одеял и подушек Wendre в прошлом году снизился почти на 20%, а убыток превысил 3 млн евро.
Новости
  • 25.06.25, 11:12
Телефоны Sony исчезли с прилавков эстонских магазинов
Телефоны Sony исчезли с прилавков европейских магазинов, пишет Ärileht.
Биржа
  • 21.06.25, 12:30
Продажи Temu в США сократились на 25%, акции снижаются
Конкурирующий с Amazon интернет-магазин Temu после волны тарифов Дональда Трампа начал терять позиции в США – падение продаж говорит о смещении акцентов в бизнес-стратегии.
  • KM
Content Marketing
  • 12.06.25, 14:48
Десять лет сотрудничества и более ста рабочих мест: Касса по безработице помогает работающей в Ида-Вирумаа компании TNC-Components расти
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.

Самые читаемые

1
Новости
  • 08.07.25, 16:31
Рядом со Stockmann появятся высотные здания и парк
2
Новости
  • 09.07.25, 08:26
Российский партнер обвиняет палдиского магната в выведении активов из крупного бизнеса
3
Новости
  • 09.07.25, 10:50
Глава спа: средний класс не ходит в рестораны, а ест в гостиничном номере магазинный салат
4
Новости
  • 07.07.25, 17:14
Чудесное спасение: пилот упавшего в море вертолета удостоился похвалы
Что произойдет с вертолетом стоимостью в 3,5 млн евро?
5
Новости
  • 09.07.25, 06:00
Владелец ресторана F.M. Dostojevski о трудностях в бизнесе: дело не в погоде, а в дефиците кадров
6
Mнения
  • 08.07.25, 07:00
Как экономическое чудо Эстонии стало заложником страха

Последние новости

Новости
  • 10.07.25, 14:13
Миллионные долги продавца стройматериалов. Спустя 7 лет санации компания обанкротилась
Новости
  • 10.07.25, 13:23
Лесной бизнес Кирьянена и Андерсона заработал 20 млн евро прибыли
Мягкая зима и дожди ударили по лесному хозяйству
Биржа
  • 10.07.25, 12:27
Победное полугодие: Таллиннская биржа достигла исторического максимума
Биржа
  • 10.07.25, 10:33
Биткоин установил новый рекорд
Новости
  • 10.07.25, 09:47
Импорт товаров из США вырос
Инвестор Тоомас
  • 10.07.25, 08:58
Инвестор Тоомас: взлетевшие ракетой акции Merko на удивление дешевы
Новости
  • 10.07.25, 08:22
Олег Гросс: «В деревне приятно управлять магазином»
Оборот сети магазинов вырос почти на 10%
Новости
  • 10.07.25, 06:00
Лабубу-бум: люди массово инвестируют в зубастое существо, цены кусаются

Сейчас в фокусе

Палдиский бизнесмен Алексей Чулец (на фото) сражается в суде с загадочным российским бизнес-партнером Сергеем Пастерсом.
Новости
  • 09.07.25, 08:26
Российский партнер обвиняет палдиского магната в выведении активов из крупного бизнеса
В Эстонии летний сезон в ресторанном деле играет ключевую роль, но лето в этом году не задалось.
Новости
  • 09.07.25, 06:00
Владелец ресторана F.M. Dostojevski о трудностях в бизнесе: дело не в погоде, а в дефиците кадров
Министр иностранных дел Маргус Цахкна.
Новости
  • 09.07.25, 12:57
Эстония может заблокировать новый пакет санкций ЕС
Бывший исполнительный директор Союза гостиниц и ресторанов Эстонии Киллу Майдла начинает руководить новым природным спа в Ида-Вирумаа. Строительные работы должны завершиться следующим летом.
Новости
  • 09.07.25, 10:50
Глава спа: средний класс не ходит в рестораны, а ест в гостиничном номере магазинный салат
В Pipedrive с радостью приветствуют домашних животных. Кроме того, все работники носят в офисе тапочки.
Новости
  • 09.07.25, 11:34
Завел собаку или расстался с партнером – пять дней отдыха! Какие льготы предлагают эстонские работодатели
Согласно видению будущего, рядом со зданием Stockmann вырастут башни высотой до 130 метров, окруженные общественным парком и пешеходной городской средой, открытой для всех.
Новости
  • 09.07.25, 13:29
План развития квартала Маакри: собственники VKG не планируют сносить ТЦ Stockmann
Часть строительства проекта Rail Baltica выполняется консорциумом, который возглавляет финскую компанию GRK.
Новости
  • 08.07.25, 16:06
Эстонские владельцы электромонтажной компании продали дело всей жизни финнам
TNC-Components при содействии Кассы по безработице нашла очень большое количество сотрудников. Сотрудничество продолжается и будет продолжаться в будущем.
  • KM
Content Marketing
  • 12.06.25, 14:48
Десять лет сотрудничества и более ста рабочих мест: Касса по безработице помогает работающей в Ида-Вирумаа компании TNC-Components расти

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025