Суд в Эстонии признал автора Baltnews Алексея Тоома виновным в нарушении санкций

Вируский уездный суд признал автора портала Baltnews Алексея Тоома виновным в нарушении международных санкций Европейского союза.
По версии обвинения, после введения ограничений против российского государственного медиахолдинга «Россия сегодня» и его руководителя Дмитрия Киселева он продолжал работать в интересах этой структуры, передает rus.err.ee.
Тоому назначили наказание в виде девяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
По данным Государственной прокуратуры, ограничения ЕС, действующие с 1 января 2020 года, запрещают прямо или косвенно предоставлять экономические ресурсы Дмитрию Киселеву и связанным с ним организациям. Прокуратура сочла, что создание журналистских материалов для медиаконцерна также может рассматриваться как предоставление экономического ресурса.
Как установило следствие, с июля 2020 года по декабрь 2023 года Тоом опубликовал на портале Baltnews, принадлежащем холдингу «Россия сегодня», более 100 материалов. Официальный трудовой договор журналиста с медиаконцерном завершился в октябре 2020 года. По версии следствия, после этого он продолжил сотрудничество под псевдонимом Пауль Томсон.
