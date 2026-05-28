  • OMX Baltic−0,85%309,85
  • OMX Riga0,27%902,11
  • OMX Tallinn−0,34%2 098,89
  • OMX Vilnius−0,85%1 438,8
  • S&P 5000,02%7 520,36
  • DOW 300,36%50 644,28
  • Nasdaq 0,07%26 674,73
  • FTSE 100−0,93%10 407,6
  • Nikkei 225−0,47%64 693,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%82,32
Суд в Эстонии признал автора Baltnews Алексея Тоома виновным в нарушении санкций

Вируский уездный суд признал автора портала Baltnews Алексея Тоома виновным в нарушении международных санкций Европейского союза.
По версии обвинения, после введения ограничений против российского государственного медиахолдинга «Россия сегодня» и его руководителя Дмитрия Киселева он продолжал работать в интересах этой структуры, передает rus.err.ee.
Тоому назначили наказание в виде девяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
По данным Государственной прокуратуры, ограничения ЕС, действующие с 1 января 2020 года, запрещают прямо или косвенно предоставлять экономические ресурсы Дмитрию Киселеву и связанным с ним организациям. Прокуратура сочла, что создание журналистских материалов для медиаконцерна также может рассматриваться как предоставление экономического ресурса.

Как установило следствие, с июля 2020 года по декабрь 2023 года Тоом опубликовал на портале Baltnews, принадлежащем холдингу «Россия сегодня», более 100 материалов. Официальный трудовой договор журналиста с медиаконцерном завершился в октябре 2020 года. По версии следствия, после этого он продолжил сотрудничество под псевдонимом Пауль Томсон.
Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026