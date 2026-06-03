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ЕС обсудит ограничение временной защиты для мужчин из Украины

Еврокомиссия может уже в июле предложить продлить временную защиту для украинцев до 2028 года, но с исключением для мужчин мобилизационного возраста.
Флаг Украины. Фото иллюстративное.
  • Флаг Украины. Фото иллюстративное.
  • Foto: Andrew Angelov
Решение о продлении статуса временной защиты для беженцев из Украины после 2027 года ожидается в июле, сообщили DW несколько дипломатических источников в Брюсселе во вторник, 2 июня. На заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, которое пройдет 4 июня в Люксембурге, министры планируют обсудить продление этого статуса, в том числе возможные ограничения для мужчин мобилизационного возраста. После дискуссии Европейская комиссия, как ожидается, представит свою официальную позицию, а окончательное решение страны ЕС должны принять в июле.
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