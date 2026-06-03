ЕС обсудит ограничение временной защиты для мужчин из Украины

Решение о продлении статуса временной защиты для беженцев из Украины после 2027 года ожидается в июле, сообщили
DW несколько дипломатических источников в Брюсселе во вторник, 2 июня. На заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, которое пройдет 4 июня в Люксембурге, министры планируют обсудить продление этого статуса, в том числе возможные ограничения для мужчин мобилизационного возраста. После дискуссии Европейская комиссия, как ожидается, представит свою официальную позицию, а окончательное решение страны ЕС должны принять в июле.