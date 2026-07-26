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Стальнухина и Райк отправили в отставку

В воскресенье, 26 июля, Нарвское городское собрание на внеочередной сессии выразило недоверие своему председателю Михаилу Стальнухину, а также мэру Нарвы Катри Райк.
Михаил Стальнухин.
  • Михаил Стальнухин.
  • Foto: Sergei Stepanov/ERR/Scanpix
Вотум недоверия Райк поддержали 16 членов горсобрания, против были 14 депутатов. Ее обязанности будет временно исполнять член горуправы, директор Финансового департамента Елена Голубева.
За отставку Стальнухина проголосовали 16 депутатов, против — 14. Горсобрание Нарвы 16 голосами «за» избрало новым председателем лидера избирательного союза «План Б. Пульс города Нарва» Урбо Ваарманна, передает rus.err.ee.
Кроме того, своей должности лишилась заместитель председателя Нарвского горсобрания Яна Кондрашова. Первым заместителем председателя стала Наталия Умарова, а вторым – Надежда Черкашина.
Центристская партия и фракция «План Б» ранее объявили о намерении сменить руководство Нарвы. На пост мэра они предлагают избрать Яана Тоотса, а председателем городского собрания — Урбо Ваарманна.
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