Metsä Wood сокращает 100 рабочих мест, фанерный завод в Пярну отделается сравнительно легко

Финский лесопромышленный концерн Metsä Group проводит масштабную программу сокращения расходов, которая приведет к сотням увольнений и, возможно, к длительным остановкам производства уже в 2026 году. Сложная рыночная ситуация в сегментах пиломатериалов и картона вынуждает концерн пересмотреть структуру затрат и сократить расходы на персонал как в Финляндии, так и за рубежом.