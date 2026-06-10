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Metsä Wood сокращает 100 рабочих мест, фанерный завод в Пярну отделается сравнительно легко

Входящая в лесопромышленный концерн Metsä Group компания Metsä Wood приняла окончательное решение о том, какие должности будут сокращены в Финляндии и Эстонии. По сравнению с финнами расположенный в Пярну фанерный завод пострадает заметно меньше.
Владелец пярнуского фанерного завода Metsä Wood сообщил, что в Эстонии и Финляндии предстоят сокращения.
  • Владелец пярнуского фанерного завода Metsä Wood сообщил, что в Эстонии и Финляндии предстоят сокращения.
  • Foto: Metsä Wood
По сообщению Metsä Wood, в Финляндии и Эстонии компании предстоит сократить в общей сложности 100 рабочих мест. Точнее, это означает расторжение трудовых договоров с 72 сотрудниками или изменение их обязанностей, следует из пресс-релиза.
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