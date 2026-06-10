Metsä Wood сокращает 100 рабочих мест, фанерный завод в Пярну отделается сравнительно легко
Входящая в лесопромышленный концерн Metsä Group компания Metsä Wood приняла окончательное решение о том, какие должности будут сокращены в Финляндии и Эстонии. По сравнению с финнами расположенный в Пярну фанерный завод пострадает заметно меньше.
Владелец пярнуского фанерного завода Metsä Wood сообщил, что в Эстонии и Финляндии предстоят сокращения.
Foto: Metsä Wood
По сообщению Metsä Wood, в Финляндии и Эстонии компании предстоит сократить в общей сложности 100 рабочих мест. Точнее, это означает расторжение трудовых договоров с 72 сотрудниками или изменение их обязанностей, следует из пресс-релиза.
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Деревообрабатывающее подразделение Metsä Group – Metsä Wood – в мае начнет переговоры об изменениях, которые могут привести к сокращению до 100 постоянных рабочих мест или перераспределению обязанностей в Финляндии и Эстонии.
Финский лесопромышленный концерн Metsä Group проводит масштабную программу сокращения расходов, которая приведет к сотням увольнений и, возможно, к длительным остановкам производства уже в 2026 году. Сложная рыночная ситуация в сегментах пиломатериалов и картона вынуждает концерн пересмотреть структуру затрат и сократить расходы на персонал как в Финляндии, так и за рубежом.
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.