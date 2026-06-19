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TV3 обвиняет продюсера и его компаньона в выводе крупных сумм

TV3 Grupp со дня уволила продюсера Artist Raadio Аллана Хоока. По словам руководителя компании Тоомаса Лухатса, при помощи компаньона Хоок вывел из фирмы десятки, если не сотни тысяч евро.
Аллан Хоок (на фото) признался TV3 в участии в схеме, заявил руководитель TV3 Grupp Тоомас Лухатс.
  • Аллан Хоок (на фото) признался TV3 в участии в схеме, заявил руководитель TV3 Grupp Тоомас Лухатс.
  • Foto: Teet Malsroos/Õhtuleht/Scanpix
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