TV3 обвиняет продюсера и его компаньона в выводе крупных сумм

Народная мудрость говорит, что стоит все-таки разбираться в компании, в которую ты инвестируешь, чьи акции покупаешь. Особенно хорошо, если ты так или иначе сам пользуешься продуктом или услугой этой компании. У меня это точно работает, например, в случае Microsoft, который хозяйничает в моей компьютерной системе и каждый год лихо повышает цену.
При строительстве дорог, площадей и террас натуральный камень – это не только эстетичный выбор, но и одно из самых прочных и долговечных решений, которое одинаково хорошо подходит как для частных садов, так и для городской среды.