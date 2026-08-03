Назад Эксперт по продуктивности учит беречь время и внимание: «Работа никогда не заканчивается» В напряженные и сложные периоды сосредоточиться на работе помогает разделение дня на отдельные зоны, заявил тренер Клуба продуктивности Якоб Гилл.

«Несколько лет назад я думал, что в какой-то момент смогу сделать всю работу. Отвечу на письма, выполню срочные задачи, проведу встречи и тогда смогу отдохнуть. Но затем я понял, что к этому времени уже приходят новые письма, а в календаре появляются новые встречи», – рассказал Якоб Гилл в рамках доклада «Как сохранить внимание, когда вас постоянно отвлекают?», с которым он выступил в мае на Пярнуской конференции по цепочкам поставок.

«Работа никогда не заканчивается. Несколько лет назад я наивно полагал иначе, но затем понял, что должен сам научиться устанавливать границы», – сказал Гилл.

На конференции Гилл дал три совета, которые помогут лучше планировать день и беречь свое время. «Это зеленая зона, сосредоточенная работа и время в тишине», – сказал он.

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Гилл подробно рассказал обо всех трех зонах. «Согласно исследованиям, у каждого из нас в течение дня есть часы, когда мы работаем продуктивнее всего. Обычно таких часов от трех до пяти. Эксперт по продуктивности Кэри Ньюхофф называет это зеленой зоной, – объяснил Гилл. – В это время мозг и уровень энергии находятся на пике и кажется, что ты способен покорить мир. У очень многих людей зеленая зона приходится на утро».

Гилл пояснил, что его зеленая зона длится с 8 до 12 часов утра. «Насколько это от меня зависит, я стараюсь беречь это время и планировать на него задачи, которые действительно помогают мне двигаться вперед», – отметил он.

Для роста одной автоматизации производства недостаточно

Генеральный директор деревообрабатывающей компании Barrus Мартти Корк, чей завод недалеко от Выру в этом году получил звание завода года, рассказал, что компания уже давно ищет возможности повысить эффективность всей цепочки. Еще четыре-пять лет назад в Barrus решили сосредоточиться на том, что компания действительно может контролировать. «Мы повышаем эффективность своего производства и инвестировали 35 млн евро в автоматизацию», – рассказал Корк.

Однако сегодня этого уже недостаточно, поскольку в цепочке поставок сохраняется ряд проблем, продолжил он.

Древесина – биологический материал, поэтому каждый ствол отличается характеристиками. Свойства пиломатериалов также различаются, а от этого зависит, сколько сырья, например, уйдет в отходы. «Ничего не пропадает: из остатков делают пеллеты, бумагу и другие продукты. Но нас интересует та часть древесины, из которой производится наша основная продукция», – объяснил он. По словам Корка, это одна из главных проблем цепочки поставок, снижающих эффективность.

Второй проблемой Корк назвал управление всей цепочкой от бревен и пиломатериалов до производственных мощностей и склада. По его словам, чем крупнее становится компания, тем больше появляется данных и тем сложнее управлять этим процессом.

«Мы пока не научились хорошо управлять этим процессом, поэтому запасы сырья на складе остаются неоправданно большими. Где-то в этом зале сидит наш руководитель по закупкам материалов, и он может принять мои слова на свой счет, но на складе у нас на 20-30% больше материалов, чем должно быть. Причина в том, что мы пока не умеем достаточно точно планировать», – признал он.