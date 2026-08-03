Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,12%314,23
  • OMX Riga0,8%929,86
  • OMX Tallinn0,36%2 155,39
  • OMX Vilnius−0,16%1 501,14
  • S&P 5001,49%7 601,1
  • DOW 301,35%53 192,62
  • Nasdaq 2,14%25 916,98
  • FTSE 100−0,1%10 857,7
  • Nikkei 225−0,94%63 754,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%92,56
  • OMX Baltic0,12%314,23
  • OMX Riga0,8%929,86
  • OMX Tallinn0,36%2 155,39
  • OMX Vilnius−0,16%1 501,14
  • S&P 5001,49%7 601,1
  • DOW 301,35%53 192,62
  • Nasdaq 2,14%25 916,98
  • FTSE 100−0,1%10 857,7
  • Nikkei 225−0,94%63 754,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%92,56

Эксперт по продуктивности учит беречь время и внимание: «Работа никогда не заканчивается»

В напряженные и сложные периоды сосредоточиться на работе помогает разделение дня на отдельные зоны, заявил тренер Клуба продуктивности Якоб Гилл.
«Работа никогда не заканчивается. Несколько лет назад я наивно полагал иначе, но затем понял, что должен сам научиться устанавливать границы», – рассказал Якоб Гилл.
  • «Работа никогда не заканчивается. Несколько лет назад я наивно полагал иначе, но затем понял, что должен сам научиться устанавливать границы», – рассказал Якоб Гилл.
  • Foto: Andras Kralla
«Несколько лет назад я думал, что в какой-то момент смогу сделать всю работу. Отвечу на письма, выполню срочные задачи, проведу встречи и тогда смогу отдохнуть. Но затем я понял, что к этому времени уже приходят новые письма, а в календаре появляются новые встречи», – рассказал Якоб Гилл в рамках доклада «Как сохранить внимание, когда вас постоянно отвлекают?», с которым он выступил в мае на Пярнуской конференции по цепочкам поставок.
«Работа никогда не заканчивается. Несколько лет назад я наивно полагал иначе, но затем понял, что должен сам научиться устанавливать границы», – сказал Гилл.
На конференции Гилл дал три совета, которые помогут лучше планировать день и беречь свое время. «Это зеленая зона, сосредоточенная работа и время в тишине», – сказал он.
Гилл подробно рассказал обо всех трех зонах. «Согласно исследованиям, у каждого из нас в течение дня есть часы, когда мы работаем продуктивнее всего. Обычно таких часов от трех до пяти. Эксперт по продуктивности Кэри Ньюхофф называет это зеленой зоной, – объяснил Гилл. – В это время мозг и уровень энергии находятся на пике и кажется, что ты способен покорить мир. У очень многих людей зеленая зона приходится на утро».
Гилл пояснил, что его зеленая зона длится с 8 до 12 часов утра. «Насколько это от меня зависит, я стараюсь беречь это время и планировать на него задачи, которые действительно помогают мне двигаться вперед», – отметил он.
Якоб Гилл (справа) и Мартти Корк на Пярнуской конференции по цепочкам поставок.
  • Якоб Гилл (справа) и Мартти Корк на Пярнуской конференции по цепочкам поставок.
  • Foto: Andras Kralla, Raul Mee
Для роста одной автоматизации производства недостаточно
Генеральный директор деревообрабатывающей компании Barrus Мартти Корк, чей завод недалеко от Выру в этом году получил звание завода года, рассказал, что компания уже давно ищет возможности повысить эффективность всей цепочки. Еще четыре-пять лет назад в Barrus решили сосредоточиться на том, что компания действительно может контролировать. «Мы повышаем эффективность своего производства и инвестировали 35 млн евро в автоматизацию», – рассказал Корк.
Однако сегодня этого уже недостаточно, поскольку в цепочке поставок сохраняется ряд проблем, продолжил он.
Древесина – биологический материал, поэтому каждый ствол отличается характеристиками. Свойства пиломатериалов также различаются, а от этого зависит, сколько сырья, например, уйдет в отходы. «Ничего не пропадает: из остатков делают пеллеты, бумагу и другие продукты. Но нас интересует та часть древесины, из которой производится наша основная продукция», – объяснил он. По словам Корка, это одна из главных проблем цепочки поставок, снижающих эффективность.
Второй проблемой Корк назвал управление всей цепочкой от бревен и пиломатериалов до производственных мощностей и склада. По его словам, чем крупнее становится компания, тем больше появляется данных и тем сложнее управлять этим процессом.
«Мы пока не научились хорошо управлять этим процессом, поэтому запасы сырья на складе остаются неоправданно большими. Где-то в этом зале сидит наш руководитель по закупкам материалов, и он может принять мои слова на свой счет, но на складе у нас на 20-30% больше материалов, чем должно быть. Причина в том, что мы пока не умеем достаточно точно планировать», – признал он.
Tööstusuudised eetris
Produktiivsusekspert õpetab aega ja tähelepanu kaitsma. “Töö ei lõppe kunagi”
00:00
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Кто же тогда будет выполнять эту работу, если государство своими реформами вообще оттолкнет молодежь от профтехучилищ, спрашивает крупный собственник Radius Machining Вельо Коннимойс.
  • 17.02.26, 08:36
«Многие офисные работники с магистерской степенью о такой зарплате могут только мечтать»
Сомнения в выгоде профобразования возмущают промышленников
Глава Barrus Мартти Корк заявил, что не думал о том, чтобы застраховать свою фирму от военных рисков. Однако намерен поднять этот вопрос при переговорах со страховщиком.
  • 26.03.26, 13:48
Бизнес слабо застрахован от войны. «Дроны и так постоянно летают над нашей головой»
Деревообрабатывающее предприятие Barrus, получившее титул «Завод года 2026», находится в Вырумаа.
  • 20.03.26, 14:09
Финдиректор «завода года» Barrus покидает должность спустя полгода работы
Владелец Grossi Toidukaubad и OG Elektra Олег Гросс согласен с решением правительства отложить принятие директивы о прозрачности зарплат.
  • 17.04.26, 13:01
Предприниматели не признают разницу в оплате труда. «За зарплатами мы следим так же внимательно, как за ценами в магазине»
Кристи Сааре об отсрочке директивы о прозрачности зарплат: это оскорбительно для предпринимателей
Laen.ee предлагает до 100 000 евро без залога под 9,9% в год
  • KM
  • 23.07.26, 11:13
Laen.ee предлагает до 100 000 евро без залога под 9,9% в год

Самые читаемые

1
Новости
  • 02.08.26, 11:26
Турецкий инвестор прекращает производство носков Suva в Эстонии
2
Новости
  • 02.08.26, 10:45
Борьба за европейскую авиакомпанию усиливается: конкуренты выкладывают сильные карты
3
Новости
  • 31.07.26, 16:23
Успешный экспортер получил уголовное обвинение и крупный штраф из-за работника
4
Новости
  • 01.08.26, 11:48
Производитель вентиляционных решений побил рекорд по выручке и увеличил прибыль
5
Новости
  • 02.08.26, 13:29
Визовый залог до 20 000 долларов: США ужесточают правила для граждан 50 стран
6
Эпицентр
  • 31.07.26, 06:00
Квартиры в новостройках стало сложнее продать, но цены продавцы не снижают

Последние новости

Новости
  • 03.08.26, 18:42
Лидеры эстонского рынка серверных услуг продали дело всей жизни голландцам
Новости
  • 03.08.26, 18:29
Тартуские мучные короли стали крупнейшими производителями продуктов питания в Эстонии
Новости
  • 03.08.26, 17:25
Задержанного на границе Андрея Вестеринена доставили в Эстонию и взяли под стражу
Новости
  • 03.08.26, 17:11
Эксперт по продуктивности учит беречь время и внимание: «Работа никогда не заканчивается»
Новости
  • 03.08.26, 16:08
Сделка Хелениуса по продаже недвижимости в Пярну сорвалась
Новости
  • 03.08.26, 15:12
Условия поддержки крупных инвестиций изменятся: порог снизят, а круг получателей расширят
Новости
  • 03.08.26, 14:40
Бриллиант, оружие и дом в Виймси: судебный исполнитель продает имущество отбывающего срок Гаммера
Новости
  • 03.08.26, 13:30
Автопроизводители массово сокращают руководителей

Сейчас в фокусе

Доля в португальской авиакомпании стала востребованным активом для авиационных гигантов.
Новости
  • 02.08.26, 10:45
Борьба за европейскую авиакомпанию усиливается: конкуренты выкладывают сильные карты
В 2026 году половину Sockmann Group, выпускающую чулочно‑носочные изделия под брендом Suva, приобрела турецкая компания, которая решила перенести производство в Турцию. На фото – фабрика Suva.
Новости
  • 02.08.26, 11:26
Турецкий инвестор прекращает производство носков Suva в Эстонии
Визовый залог до 20 000 долларов: США ужесточают правила для граждан 50 стран
Новости
  • 02.08.26, 13:29
Визовый залог до 20 000 долларов: США ужесточают правила для граждан 50 стран
Производственное здание компании Vecta Design, выпускающей натяжные потолки, в промышленном парке Лооде-Пярну. Компания дважды признавалась лучшим предприятием Пярнумаа и удостаивалась награды «Медведь Пярнумаа» (Pärnumaa Karu).
Новости
  • 31.07.26, 16:23
Успешный экспортер получил уголовное обвинение и крупный штраф из-за работника
Автор идеи улиточной фермы и один из ее владельцев Карл Маркус Тамме (слева) показывает посетителям поле для выращивания улиток. Прошлым летом ферма начала с 250 000 улиток, в этом году их уже 600 000. В будущем Тамме рассчитывает довести число улиток до 1,3 млн.
Эпицентр
  • 01.08.26, 12:30
Отец и сын бросают вызов вкусовым привычкам эстонцев. «Предложение попробовать улитку воспринимают почти как оскорбление»
По оценке аналитиков Bank of America, атомная энергетика в течение ближайших 25 лет может открыть рыночную возможность объемом до 10 триллионов долларов.
Биржа
  • 02.08.26, 12:30
Потребность в энергии растет: эта акция из сектора атомной энергетики в будущем может выстрелить
По словам акционера и руководителя ETS Nord Урмаса Хийе, во втором полугодии строительный рынок в Скандинавии может перейти к росту.
Новости
  • 01.08.26, 11:48
Производитель вентиляционных решений побил рекорд по выручке и увеличил прибыль
Хотя многие эстонцы считают, что хорошо знают Финляндию, Саймаа для многих становится настоящим открытием.
  • KM
Content Marketing
  • 19.06.26, 17:58
Время как новая роскошь: руководители всё чаще выбирают отдых, где не нужно всё организовывать самостоятельно

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026