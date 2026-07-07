Назад Прибыль Lux Express растаяла, несмотря на рекордное число пассажиров. «Мы выдержали серьезную битву» В прошлом году автобусная компания Lux Express перевезла рекордные 3,27 млн пассажиров, однако прибыль упала более чем вдвое.

«2025 год для концерна Lux Express был сложным, но успешным как в Эстонии, так и на линиях в Латвии и Балтии в целом», – пишет в свежем годовом отчете крупнейшая автобусная компания Эстонии, работающая более 30 лет.