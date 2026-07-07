Прибыль Lux Express растаяла, несмотря на рекордное число пассажиров. «Мы выдержали серьезную битву»

Единственный владелец Lux Express через Mootor Grupp – Хуго Осула (слева).
Foto: Liis Treimann
«2025 год для концерна Lux Express был сложным, но успешным как в Эстонии, так и на линиях в Латвии и Балтии в целом», – пишет в свежем годовом отчете крупнейшая автобусная компания Эстонии, работающая более 30 лет.
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В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.