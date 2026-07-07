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Прибыль Lux Express растаяла, несмотря на рекордное число пассажиров. «Мы выдержали серьезную битву»

В прошлом году автобусная компания Lux Express перевезла рекордные 3,27 млн пассажиров, однако прибыль упала более чем вдвое.
Единственный владелец Lux Express через Mootor Grupp – Хуго Осула (слева).
  • Единственный владелец Lux Express через Mootor Grupp – Хуго Осула (слева).
  • Foto: Liis Treimann
«2025 год для концерна Lux Express был сложным, но успешным как в Эстонии, так и на линиях в Латвии и Балтии в целом», – пишет в свежем годовом отчете крупнейшая автобусная компания Эстонии, работающая более 30 лет.
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