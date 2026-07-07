Назад Инфляция в Эстонии опустилась до минимума с апреля 2021 года По данным Департамента статистики, в июне индекс потребительских цен в Эстонии снизился по сравнению с маем на 0,5%, но вырос на 2,3% по сравнению с июнем прошлого года. Товары за год подорожали на 1%, услуги — на 4,2%.

Руководитель службы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески отметил, что месячное снижение индекса на 0,5% не является необычным: в прошлом году подобное происходило несколько раз, последний раз — в декабре. «Однако в годовом сравнении настолько низкий рост цен, как сейчас (2,3%), в последний раз отмечался в апреле 2021 года», — сказал Вески. По его словам, этому частично способствовал высокий уровень индекса в июне прошлого года, но более важной причиной стало снижение цен более чем в половине товарных и сервисных групп, в том числе в группе продуктов питания и безалкогольных напитков, которая имеет наибольший вес при расчете индекса.