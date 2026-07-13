Зарплаты станут прозрачнее: изменения в законе вводят для работодателей новые обязанности и ограничения

Эстонских предпринимателей освободили от отчетов о гендерном разрыве в оплате труда, но скрывать размер зарплаты от соискателей они больше не смогут: еще до собеседования работодатели должны будут указывать как минимум зарплатный диапазон. Для одних компаний это новое требование, для других – привычная практика.
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.