Назад Число туристов в Эстонии в мае выросло на 5% В мае 2026 года в предприятиях по размещению Эстонии остановилось около 320 300 туристов – на 5% больше, чем в том же месяце годом ранее. Число иностранных туристов выросло на 9%, а количество местных туристов осталось на уровне прошлого года, сообщил Департамент статистики.

Всего услугами размещения воспользовались более 185 100 иностранных и около 135 100 местных туристов. «В мае этого года ночевок было на 6% больше, их число составило около 583 600», – сообщила ведущий аналитик Департамента статистики Пирет Пукк.

Иностранные туристы провели в предприятиях по размещению более 362 100 ночей – на 10% больше, чем в мае прошлого года. На долю местных туристов пришлось около 221 500 ночевок, их число за год не изменилось.

Большинство иностранных туристов останавливались в Таллинне – на столицу пришлось 71% всех размещений. Еще 10% выбрали Пярну, а 6% – Тарту. В отпуске в Эстонии находились 77% иностранных и 68% местных туристов.

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В мае туристов принимали 1062 предприятия по размещению, предлагавшие около 23 500 номеров и более 55 000 койко-мест. Средняя стоимость одной ночи составила 54 евро на человека и не изменилась по сравнению с маем 2025 года.

При этом туристический рынок еще не полностью вернулся к допандемийному уровню. По сравнению с маем 2019 года число туристов и ночевок было на 1% меньше. Количество местных туристов и проведенных ими ночей выросло на 22%, однако иностранных туристов было на 12% меньше, а число их ночевок – на 11% ниже.