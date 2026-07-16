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Пострадавшая от кризиса в Ормузском проливе Metaprint отложила повышение цен

Кризис в Ормузском проливе привел к росту производственных затрат у производителя аэрозольной упаковки Metaprint, однако сама компания пока не повышала цены.
Metaprint – один из крупнейших производителей аэрозольной упаковки в Европе.
  • Metaprint – один из крупнейших производителей аэрозольной упаковки в Европе.
  • Foto: Liis Treimann
«Кризис в Ормузском проливе заметно ударил по нам, поскольку помимо стали значительную долю наших производственных затрат составляют химические материалы и печатные краски, которыми мы лакируем и покрываем жесть или баллоны. Все поставщики практически сразу повысили цены примерно на 10%», – рассказал руководитель концерна Metaprint Артем Соколов в утренней программе радио Äripäev.
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