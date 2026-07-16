Пострадавшая от кризиса в Ормузском проливе Metaprint отложила повышение цен

Metaprint – один из крупнейших производителей аэрозольной упаковки в Европе.
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«Кризис в Ормузском проливе заметно ударил по нам, поскольку помимо стали значительную долю наших производственных затрат составляют химические материалы и печатные краски, которыми мы лакируем и покрываем жесть или баллоны. Все поставщики практически сразу повысили цены примерно на 10%», – рассказал руководитель концерна Metaprint Артем Соколов в утренней программе радио Äripäev.
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Общий объем инвестиций в новые производства – почти 328 млн евро
Портал Tööstusuudised уже третий год подряд готовит обзор новых заводов и производственных зданий, строящихся в Эстонии. В этом году на карту нанесены 23 проекта, почти все из которых находятся на стадии строительства или близки к завершению.
Производитель тары для аэрозолей Metaprint, который привлек внимание общественности осенью 2023 года в связи с т.н. «скандалом с восточными перевозками», получил в 2024 году чистую прибыль в размере 10,4 млн евро, пишет rus.err.ee.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.