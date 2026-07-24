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США установили новые пошлины для ЕС и десятков торговых партнеров

Соединенные Штаты ввели новые пошлины на товары из 60 стран и территорий, включая Европейский Союз. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил офис представителя США на торговых переговорах Джеймисона Грира.
Президент США Дональд Трамп.
  • Президент США Дональд Трамп.
  • Foto: Shutterstock
Американская сторона объяснила решение тем, что торговые партнеры не смогли «ввести и эффективно обеспечить соблюдение запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда», передает DW.
Меры были приняты по итогам расследований Управления торгового представителя США (USTR). В рамках разбирательств состоялись два раунда публичных слушаний, были изучены более 2100 комментариев общественности, а также проведены консультации с торговыми партнерами Вашингтона «с целью устранения этих давних проблем», заявили в ведомстве.
Размер пошлин будет зависеть от того, какие меры, по оценке США, страны принимают для борьбы с использованием принудительного труда. Для государств и территорий, предпринявших соответствующие шаги, ставка составит 10%, для остальных – 12,5%. Европейский Союз включен в группу торговых партнеров, на товары из которых будет распространяться пошлина в размере 10%.
По данным американской стороны, новые тарифы охватят 99,4% всего импорта. При этом они не будут распространяться на ряд категорий товаров. В частности, исключение предусмотрено для стали и алюминия, которые уже облагаются другими пошлинами, а также для нефти и газа.
Новые тарифы фактически заменят временные глобальные пошлины в размере 10%, которые президент США Дональд Трамп больше не может взимать после истечения установленного законом 150-дневного срока. Закон о торговле 1974 года позволяет главе Белого дома вводить сборы в размере до 15% на срок не более 150 дней при наличии «значительного и серьезного дефицита платежного баланса».
«В Соединенных Штатах запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, действует уже почти столетие, и он строго соблюдается; нашим торговым партнерам давно пора поступить так же», – заявил Грир.
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