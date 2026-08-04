Назад Полиция не усмотрела разжигания ненависти в контенте «нацистского казино» «Жизни негров не имеют значения», – говорит человек в костюме Джокера, берет со стола казино пистолет и направляет его в лицо сидящему рядом темнокожему человеку. По оценке полиции, подобный контент не разжигает ненависть.

Это один из нескольких эпизодов с нацистским содержанием, произошедших во время прямых трансляций казино Duel, которые ведутся из Эстонии. Äripäev ранее писал, что казино без эстонской лицензии организует в Таллинне стримы карточных игр, во время которых демонстрируется нацистская символика и звучат унизительные высказывания в адрес евреев, темнокожих людей и представителей сексуальных меньшинств.