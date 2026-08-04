Полиция не усмотрела разжигания ненависти в контенте «нацистского казино»
«Жизни негров не имеют значения», – говорит человек в костюме Джокера, берет со стола казино пистолет и направляет его в лицо сидящему рядом темнокожему человеку. По оценке полиции, подобный контент не разжигает ненависть.
Это один из нескольких эпизодов с нацистским содержанием, произошедших во время прямых трансляций казино Duel, которые ведутся из Эстонии. Äripäev ранее писал, что казино без эстонской лицензии организует в Таллинне стримы карточных игр, во время которых демонстрируется нацистская символика и звучат унизительные высказывания в адрес евреев, темнокожих людей и представителей сексуальных меньшинств.
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У эстонской компании накопился налоговый долг в размере 1,7 млн евро
Duel Casino, продвигающее себя с помощью непристойных прямых трансляций, привезло в Эстонию известного американского неонациста, который проводит отсюда прямые трансляции карточных игр с нацистским содержанием. Связанные с трансляциями услуги оказывает работающая в Таллинне компания Studioworks, чей налоговый долг составляет 1,7 млн евро.
Азартные игры и спорт словно идут рука об руку: огромное число онлайн-казино начали спонсировать спортсменов и таким образом продвигать свои бренды, из-за чего может возникнуть ощущение, будто для получения удовольствия от спорта необходимо еще и делать ставки. Особенно у молодежи.
Более половины работающих по эстонской лицензии казино, несмотря на ошибку в законе, не сделали государству отчисление от азартных игр, из-за чего в госказну поступило почти вдвое меньше средств, чем планировалось. Äripäev публикует список перечисливших деньги поименно.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.