Пересыхающие реки бьют по энергетике, перевозкам и сельскому хозяйству Европы

Река Рейн, соединяющая Швейцарию, Германию и Нидерланды, является важной транспортной артерией, однако уровень воды в ней опустился до минимума за 140 лет. Обычно по Рейну перевозят более 300 млн тонн грузов в год, а одна крупная баржа грузоподъемностью 3000 тонн заменяет около 150 грузовиков или 60 железнодорожных вагонов. Однако в этом году курсирующие по реке 7500 судов рискуют оказаться на мели.
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