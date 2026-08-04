Назад Пересыхающие реки бьют по энергетике, перевозкам и сельскому хозяйству Европы В этом году Европу накрывает одна волна жары за другой. От жары страдают грузовые перевозки, сельское хозяйство и производство электроэнергии.

Река Рейн, соединяющая Швейцарию, Германию и Нидерланды, является важной транспортной артерией, однако уровень воды в ней опустился до минимума за 140 лет. Обычно по Рейну перевозят более 300 млн тонн грузов в год, а одна крупная баржа грузоподъемностью 3000 тонн заменяет около 150 грузовиков или 60 железнодорожных вагонов. Однако в этом году курсирующие по реке 7500 судов рискуют оказаться на мели.