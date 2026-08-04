Назад Число пивоварен в Германии продолжает сокращаться В Германии становится все меньше пивоварен: за шесть лет их число сократилось почти на 9%. Отрасль сталкивается с устойчивым падением спроса на пиво.

По данным Федерального статистического ведомства, в 2025 году в стране работали 1415 пивоварен против 1552 в 2019 году, когда их число достигло максимума за три десятилетия. Статистику опубликовали во вторник, 4 августа, в преддверии Международного дня пива, который отмечается 7 августа, передает DW.

Только за 2025 год число немецких пивоварен уменьшилось на 53. Снижение продолжается уже третий год подряд. «По всей видимости, эта тенденция обусловлена снижением объемов продаж пива», – отметили в статистическом ведомстве.

В прошлом году немецкие производители реализовали около 7,8 млрд литров пива. Это на 6% меньше, чем годом ранее, и на 15,7% ниже уровня 2019 года.

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«Немецкая пивоваренная отрасль переживает экономически сложный период», – заявил руководитель Союза немецких пивоваров Хольгер Айхеле. По его словам, речь идет не о кратковременном падении спроса, а о структурных изменениях в отрасли.

На положение предприятий влияют низкая потребительская активность, связанная с экономической и политической неопределенностью, а также демографические изменения. «Пивоварни замечают, что молодые люди в среднем потребляют меньше алкоголя, чем предыдущие поколения», – пояснил Айхеле.

Спрос на безалкогольное пиво при этом растет, однако увеличение его продаж пока не компенсирует сокращение потребления традиционного пива.

Больше всего пивоварен в Германии расположено в Баварии – в 2025 году там работали 588 предприятий. На втором месте находится Баден-Вюртемберг со 190 пивоварнями, на третьем – Северный Рейн–Вестфалия, где насчитывалось 131 предприятие.

Более половины немецких пивоварен относятся к небольшим производителям, выпускающим не более 100 тысяч литров пива в год. Крупных концернов с годовым объемом производства не менее 200 млн литров в стране насчитывается восемь.