Надежды на открытие Ормузского пролива снизили цены на нефть

В понедельник рынки позитивно отреагировали на три дня, в течение которых между Ираном и США не происходило взаимных атак, однако мир остается хрупким. При этом президент Дональд Трамп, похоже, оказался в серьезном тупике, опасно приблизившись к крупнейшему провалу своего второго президентского срока.