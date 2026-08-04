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Надежды на открытие Ормузского пролива снизили цены на нефть

Соглашение между США и Ираном по Ормузскому проливу может быть достигнуто уже сегодня, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Цены на нефть отреагировали снижением.
Последнее снижение цен на нефть связывают с комментарием министра финансов США Скотта Бессента.
  • Последнее снижение цен на нефть связывают с комментарием министра финансов США Скотта Бессента.
  • Foto: AP/Scanpix
«Мы ведем переговоры с иранцами, и, думаю, есть вероятность, что договоренность об открытии пролива будет достигнута сегодня или завтра», – сказал Скотт Бессент в эфире CNBC, имея в виду Ормузский пролив, имеющий ключевое значение для поставок нефти.
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