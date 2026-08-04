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Pipedrive приобрела стартап, основанный бывшим топ-менеджером компании

Единорог с эстонскими корнями Pipedrive приобрел стартап Outfunnel, одним из основателей которого был первый директор Pipedrive по маркетингу Андрус Пурде. «В начале года мы впервые всерьез присмотрелись друг к другу», – рассказал предприниматель после продажи стартапа.
«Когда остаток на счете начал приближаться к нулю, мы поняли, что должны сосредоточиться только на одном направлении. В каком-то смысле этот неприятный опыт спас компанию», – рассказал Андрус Пурде (справа), заключивший сделку по продаже Outfunnel. На фотографии также второй сооснователь стартапа Маркус Леминг.
  • «Когда остаток на счете начал приближаться к нулю, мы поняли, что должны сосредоточиться только на одном направлении. В каком-то смысле этот неприятный опыт спас компанию», – рассказал Андрус Пурде (справа), заключивший сделку по продаже Outfunnel. На фотографии также второй сооснователь стартапа Маркус Леминг.
  • Foto: Andres Kõljalg
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