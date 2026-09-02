Еврокомиссия не видит причин для беспокойства о запасах газа на зиму

«Государства-члены на заседании координационной группы в июле пришли к выводу, что 80% заполнения достаточно для удовлетворения потребностей зимой. И технически такой уровень возможен. Ближайшее заседание этой группы состоится завтра, и это будет новой возможностью оценить состояние заполнения хранилищ в государствах-членах ЕС. Сейчас они заполнены на 65%, и нет препятствий, чтобы заполнить их еще больше», – сказала
пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе. Она также отметила, что спрос на газ в ЕС в последние годы сократился на 17%.
Важное для Эстонии Инчукалнское подземное газовое хранилище сейчас заполнено на 45%
.
Ранее сообщалось, что Совет ЕС утвердил в июле 2025 года изменения к регламенту хранения газа, продлив еще на два года действующее требование поддерживать достаточные запасы до начала зимнего сезона.