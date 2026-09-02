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Еврокомиссия не видит причин для беспокойства о запасах газа на зиму

Заполнение газовых хранилищ в странах ЕС продолжается, сейчас достигнуто 65% их объема, и в Еврокомиссии на основе заключений координационной группы по газу не видят причин для беспокойства, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Еврокомиссия не видит причин для беспокойства о запасах газа на зиму
  • Foto: dv.ee
«Государства-члены на заседании координационной группы в июле пришли к выводу, что 80% заполнения достаточно для удовлетворения потребностей зимой. И технически такой уровень возможен. Ближайшее заседание этой группы состоится завтра, и это будет новой возможностью оценить состояние заполнения хранилищ в государствах-членах ЕС. Сейчас они заполнены на 65%, и нет препятствий, чтобы заполнить их еще больше», – сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе. Она также отметила, что спрос на газ в ЕС в последние годы сократился на 17%.
Важное для Эстонии Инчукалнское подземное газовое хранилище сейчас заполнено на 45%.
Ранее сообщалось, что Совет ЕС утвердил в июле 2025 года изменения к регламенту хранения газа, продлив еще на два года действующее требование поддерживать достаточные запасы до начала зимнего сезона.
В частности, речь шла о том, что существующий целевой показатель объема хранения газа в 90% сохраняется, но с возможностью его достижения в любой момент с 1 октября по 1 декабря, заменяя прежний жесткий срок 1 ноября.
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