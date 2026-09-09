Правительство освободит от должности канцлера Министерства обороны Каймо Кууска

Политолог Пеэтер Тайм считает, что премьер-министр Кристен Михал и министр обороны не могли не быть в курсе 70-миллионного контракта с компанией Datasel. Он не исключает, что в деле откроются новые обстоятельства, а также допускает, что разгоревшийся скандал может привести к досрочным выборам.
Компания Datasel, продавшая Эстонии боеприпасы, намерена продолжить выполнение контрактов Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) и надеется вновь сесть за стол переговоров с государством, чтобы урегулировать разногласия.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.