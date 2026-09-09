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Правительство освободит от должности канцлера Министерства обороны Каймо Кууска

Премьер-министр Кристен Михал сообщил после заседания правления Партии реформ, что канцлер Министерства обороны Каймо Кууск будет освобожден от должности.
Канцлер Министерства обороны Каймо Кууск.
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