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Министр обороны Ханно Певкур уходит в отставку

Министр обороны Ханно Певкур сообщил, что уходит в отставку в связи со скандалом вокруг отчета Госконтроля.
Министр обороны Ханно Певкур уходит в отставку из-за неразберихи с финансами министерства.
  • Министр обороны Ханно Певкур уходит в отставку из-за неразберихи с финансами министерства.
  • Foto: Liis Treimann
На прошлой неделе Госконтроль опубликовал аудит сводного отчета государства за финансовый год, в котором выявил множество серьезных проблем в деятельности учреждений сферы управления Министерства обороны, повышающих риск злоупотребления государственными средствами и имуществом.
Еще по итогам предыдущего аудита Госконтроля прокуратура в октябре прошлого года возбудила уголовное дело.
Уход Певкура с должности ускорила публикация Eesti Ekspress о том, что Эстония намеревалась закупить снаряды у зарегистрированной в Италии компании Datasel S.R.L, за которой стоят представители влиятельной индийской бизнес-семьи, хотя ранее компания никогда не занималась продажей снарядов. Эстония перечислила компании почти 70 млн евро авансом, боеприпасы планировалось приобрести для Украины. До сих пор Эстония заказанные боеприпасы не получила.
Певкур признал в эфире «Актуальной камеры», что замечания Госконтроля очень серьезны.
«Руководителю должно хватать достоинства и смелости взять на себя ответственность даже тогда, когда она не является личной, но служит более высокой цели – защите государства. Иными словами, хотя министр не пересчитывает носки и патроны и не ведет переговоры по договорам, замечания Госконтроля, прежде всего касающиеся деятельности Сил обороны и RKIK, ставят вопрос о политической ответственности», – написал Певкур в социальных сетях.
«Поэтому считаю правильным сегодня взять на себя политическую ответственность за всю сферу обороны и передать эстафету министра обороны в подходящее для премьер-министра время», – продолжил он.
Он также написал, что за четыре года совместными усилиями удалось укрепить безопасность и государственную оборону Эстонии, а оборонный бюджет увеличить с 2% до 5% ВВП. «Государственная оборона Эстонии вместе с эстонской оборонной промышленностью за четыре года вышла на совершенно новый уровень. Это факт», – отметил Певкур.
Разгромный аудит
На фоне растущего оборонного бюджета сохраняющиеся недостатки в управлении договорами, контроле за договорами и их исполнением, проверке соответствия и доставки полученных товаров, а также их постановке на учет требуют немедленного устранения, отметил Госконтроль.
Несмотря на обещания, которые давались на протяжении многих лет, системные проблемы в управлении имуществом Сил обороны устранить не удалось. Накопившиеся проблемы становятся все серьезнее и затрагивают все более крупные суммы.
Кроме того, Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) в рамках посреднических договоров по обеспечению техникой, снаряжением и запасами принял на государственный бюджет Эстонии финансовые риски и обязательства, хотя Министерство обороны в представленных Рийгикогу бюджетных материалах утверждало обратное. Договоры, из которых это теперь выяснилось, RKIK в прошлом году скрыл от Госконтроля.
«Общество прилагает усилия, чтобы финансировать все более масштабное наращивание обороноспособности государства, однако аудит показывает, что Министерство обороны, Силы обороны и RKIK со своей стороны не приложили достаточных усилий, чтобы решить серьезные проблемы с использованием денежных средств и учетом имущества и запасов, указанных в сводном отчете государства за предыдущий финансовый год», – заявил государственный контролер Янар Хольм.
«Выявленные проблемы носят не технический характер, а имеют реальные последствия, поскольку некомпетентность или злой умысел, проникшие в систему, получают простой способ расточать или неправомерно использовать государственные средства и имущество. Чтобы исправить ситуацию, Министерству обороны следовало бы предпринять более радикальные шаги, временно сосредоточив в министерстве учет имущества и запасов, который сейчас ведут Силы обороны и RKIK, чтобы как можно быстрее привести учет в порядок и согласовать с учреждениями четкую и непрерывную цепочку ответственности – при необходимости вплоть до конкретных должностей», - рекомендовал он.
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