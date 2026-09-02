Министр обороны Ханно Певкур уходит в отставку

Певкур признал в эфире «Актуальной камеры», что замечания Госконтроля очень серьезны.

«Руководителю должно хватать достоинства и смелости взять на себя ответственность даже тогда, когда она не является личной, но служит более высокой цели – защите государства. Иными словами, хотя министр не пересчитывает носки и патроны и не ведет переговоры по договорам, замечания Госконтроля, прежде всего касающиеся деятельности Сил обороны и RKIK, ставят вопрос о политической ответственности», – написал Певкур в социальных сетях.

«Поэтому считаю правильным сегодня взять на себя политическую ответственность за всю сферу обороны и передать эстафету министра обороны в подходящее для премьер-министра время», – продолжил он.

Он также написал, что за четыре года совместными усилиями удалось укрепить безопасность и государственную оборону Эстонии, а оборонный бюджет увеличить с 2% до 5% ВВП. «Государственная оборона Эстонии вместе с эстонской оборонной промышленностью за четыре года вышла на совершенно новый уровень. Это факт», – отметил Певкур.

Разгромный аудит

На фоне растущего оборонного бюджета сохраняющиеся недостатки в управлении договорами, контроле за договорами и их исполнением, проверке соответствия и доставки полученных товаров, а также их постановке на учет требуют немедленного устранения, отметил Госконтроль.

Несмотря на обещания, которые давались на протяжении многих лет, системные проблемы в управлении имуществом Сил обороны устранить не удалось. Накопившиеся проблемы становятся все серьезнее и затрагивают все более крупные суммы.

Кроме того, Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) в рамках посреднических договоров по обеспечению техникой, снаряжением и запасами принял на государственный бюджет Эстонии финансовые риски и обязательства, хотя Министерство обороны в представленных Рийгикогу бюджетных материалах утверждало обратное. Договоры, из которых это теперь выяснилось, RKIK в прошлом году скрыл от Госконтроля.

«Общество прилагает усилия, чтобы финансировать все более масштабное наращивание обороноспособности государства, однако аудит показывает, что Министерство обороны, Силы обороны и RKIK со своей стороны не приложили достаточных усилий, чтобы решить серьезные проблемы с использованием денежных средств и учетом имущества и запасов, указанных в сводном отчете государства за предыдущий финансовый год», – заявил государственный контролер Янар Хольм.

«Выявленные проблемы носят не технический характер, а имеют реальные последствия, поскольку некомпетентность или злой умысел, проникшие в систему, получают простой способ расточать или неправомерно использовать государственные средства и имущество. Чтобы исправить ситуацию, Министерству обороны следовало бы предпринять более радикальные шаги, временно сосредоточив в министерстве учет имущества и запасов, который сейчас ведут Силы обороны и RKIK, чтобы как можно быстрее привести учет в порядок и согласовать с учреждениями четкую и непрерывную цепочку ответственности – при необходимости вплоть до конкретных должностей», - рекомендовал он.