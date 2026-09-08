Растущие глобальные риски привели к спаду на американских биржах

Популярность пассивного инвестирования привлекает значительный капитал розничных инвесторов в фонды Robur или на Счета роста, где процесс можно полностью автоматизировать. Но если покупка фонда на первый взгляд кажется простой, то на практике инвестора могут ждать сюрпризы: цена сделки может отличаться от той, которую он видел на экране, а паи – поступить на счет лишь спустя несколько дней.