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Растущие глобальные риски привели к спаду на американских биржах

Американские фондовые рынки завершили торговый день снижением. В центре внимания инвесторов находится отчет по индексу потребительских цен, который будет опубликован в пятницу и даст представление о текущей ситуации с инфляцией.
Начавшаяся неделя также не позволила выйти из минуса, в котором рынки завершили предыдущую. На фоне геополитической напряженности и опасений по поводу пошлин фондовые рынки США оставались в красной зоне.
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