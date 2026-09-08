Растущие глобальные риски привели к спаду на американских биржах
Американские фондовые рынки завершили торговый день снижением. В центре внимания инвесторов находится отчет по индексу потребительских цен, который будет опубликован в пятницу и даст представление о текущей ситуации с инфляцией.
Спустя пять лет после большого биржевого бума приходится признать, что большинство «миллионеров в одночасье» на самом деле не ушли после IPO из бизнеса. Их дальнейший путь привел обратно в предпринимательство, к новым инвестициям или вовсе другим занятиям.
Популярность пассивного инвестирования привлекает значительный капитал розничных инвесторов в фонды Robur или на Счета роста, где процесс можно полностью автоматизировать. Но если покупка фонда на первый взгляд кажется простой, то на практике инвестора могут ждать сюрпризы: цена сделки может отличаться от той, которую он видел на экране, а паи – поступить на счет лишь спустя несколько дней.
Baltplast, крупным акционером которой является предприниматель Тоомас Тооль, вероятно, планирует после многолетнего перерыва вновь сделать акционерам Silvano Fashion Group добровольное предложение о поглощении.
В многолетнем судебном споре Оливер Крууда, продавший контрольный пакет молочного производителя Tere, и его спутница жизни Реэт Райдур требовали от новых владельцев предприятия договорные штрафы и возмещение ущерба на общую сумму 4,8 млн евро, однако в итоге получили лишь небольшую часть этой суммы.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.