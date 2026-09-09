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Скандальный Datasel хочет продолжить сотрудничество с RKIK. «Общая стоимость договоров превысила 150 млн»

Компания Datasel, продавшая Эстонии боеприпасы, намерена продолжить выполнение контрактов Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) и надеется вновь сесть за стол переговоров с государством, чтобы урегулировать разногласия.
В понедельник RKIK пояснил на пресс-конференции, что сейчас дефектные снаряды Datasel находятся на промежуточном складе.
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