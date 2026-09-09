Скандальный Datasel хочет продолжить сотрудничество с RKIK. «Общая стоимость договоров превысила 150 млн»
Компания Datasel, продавшая Эстонии боеприпасы, намерена продолжить выполнение контрактов Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) и надеется вновь сесть за стол переговоров с государством, чтобы урегулировать разногласия.
Бизнес-партнером индийцев, получивших десятки миллионов евро предоплаты за снаряды, оказалась британская компания, принадлежащая австралийцу. Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) подал в суд на обе компании.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.