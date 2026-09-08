НТД: «бесплатный пробный день» может обернуться налоговыми рисками

Для многих молодых людей первая летняя работа становится важной вехой на пути к независимости и взрослой жизни. Однако родительская поддержка и осведомленность имеют решающее значение для этого шага. Надо убедиться, что этот опыт будет ценным для молодого человека и не вызовет проблем. Руководитель подразделения инвестиционных продуктов и услуг Luminor Сийм Уусма дает советы о том, как помочь ребенку выбрать подходящую работу и подписать договор.