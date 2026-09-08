НТД: «бесплатный пробный день» может обернуться налоговыми рисками
При найме сезонных работников из-за напряженного рабочего графика работодатель может забыть внести запись в реестр трудовых отношений, однако это сопряжено с налоговыми и трудовыми рисками, предупреждает Налогово-таможенный департамент.
Для многих молодых людей первая летняя работа становится важной вехой на пути к независимости и взрослой жизни. Однако родительская поддержка и осведомленность имеют решающее значение для этого шага. Надо убедиться, что этот опыт будет ценным для молодого человека и не вызовет проблем. Руководитель подразделения инвестиционных продуктов и услуг Luminor Сийм Уусма дает советы о том, как помочь ребенку выбрать подходящую работу и подписать договор.
Данные о теневой экономике Эстонии расходятся: Налогово-таможенный департамент отмечает небольшое снижение уклонения от налогов, тогда как исследование Стокгольмской школы экономики в Риге указывает на рост – причем более быстрый, чем в Латвии и Литве.
Выплата зарплат в конверте по-прежнему остается проблемой прежде всего в тех сферах деятельности, где широко используются наличные деньги, а трудовые отношения носят краткосрочный характер. Налогово-таможенный департамент (НТД) обращает внимание работодателей на необходимость надлежащей регистрации занятости и декларирования зарплат, а также подчеркивает, что о налоговых обязательствах надо повышать и осведомленность работников.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.