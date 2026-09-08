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Политолог об оборонном скандале: когда наступают выборы, люди теряют память

Политолог Пеэтер Тайм считает, что премьер-министр Кристен Михал и министр обороны не могли не быть в курсе 70-миллионного контракта с компанией Datasel. Он не исключает, что в деле откроются новые обстоятельства, а также допускает, что разгоревшийся скандал может привести к досрочным выборам.
Политолог Пеэтер Тайм не исключает, что скандал, вызванный 70-миллионным контрактом с компанией Datasel, может привести к досрочным выборам, хотя и не считает такой вариант желательным.
  • Политолог Пеэтер Тайм не исключает, что скандал, вызванный 70-миллионным контрактом с компанией Datasel, может привести к досрочным выборам, хотя и не считает такой вариант желательным.
  • Foto: Сийм Лыви / ERR / Scanpix
«Непривычно, что министр настолько быстро взял ответственность, – констатирует Тайм. – Хотя мы считаемся продвинутой западной страной с соответствующей политической культурой, отставки министров у нас случаются редко. Поэтому я могу сделать только одно предположение: раз он (Ханно Певкур – прим. ред.) решил так сделать, значит там очень серьезный кейс».
По мнению политолога, решение об отставке Певкура было адекватным, и он с трудом верит в то, что министр обороны и даже премьер-министр могли быть не в курсе настолько крупного контракта.
«70 тысяч – допустим. 700 тысяч – ну, может быть. 70 миллионов – никогда не поверю (на эти деньги, если что, можно было поднять зарплату учителям на 10%). Если ты не в курсе контрактов на такую сумму, то какой ты министр обороны? Тогда бы и я мог занять эту должность или вы. А что: получали бы 6000 евро в месяц, проворачивали свои дела и были “не в курсе”, – иронизирует Тайм. – Нет, что-то мне подсказывает, что там дело серьезнее».
«Каждый год публикации деклараций о доходах политиков вызывают огромный ажиотаж в обществе: “За что им такие деньги?” И ответ всегда один: “На них огромная ответственность”. Вот и неси ее! Если возглавляешь министерство, то будь в курсе того, что в нем происходит. Считаю, что в данном случае решение (отставка) адекватно тому, что было сделано», – добавил он.
Тайм не исключает того, что данная ситуация приведет к досрочным выборам в Эстонии, т.к. о такой возможности заявляли оппозиционные партии.
«Я бы очень не хотел, чтобы была провернута такая афера, – предостерегает Тайм. – Тогда будет слишком короткая избирательная кампания, за время которой можно мало что успеть сделать. К тому же, правящая коалиция своими ляпсусами создает много возможностей для оппозиции зарабатывать себе политические очки».
Если же выборы состоятся в изначально намеченный срок, то этот скандал, по мнению Тайма, Партии реформ сильно не навредит. «Я всегда диву давался забывчивости нашего эстонского избирателя, – констатирует он. – Когда наступают выборы, у всех людей память теряется абсолютно. При выборе политических сил они абсолютно не учитывают проделки и скандалы полугодовой-годовой давности».
2 сентября Eesti Ekspress сообщил, что эстонское государство заплатило 70 миллионов евро компании Datasel в рамках контракта о поставках боеприпасов, которые должны были пойти в качестве помощи Украине.
Эта компания никогда ранее не занималась таким производством, поставила продукцию с задержкой и, как утверждает Центр оборонных инвестиций Эстонии, она оказалась некачественной. Datasel утверждает, что никаких претензий к качеству ее продукции предъявлено не было, и называет себя пострадавшей стороной.
В тот же день министр обороны Ханно Певкур подал в отставку.
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