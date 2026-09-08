Назад Политолог об оборонном скандале: когда наступают выборы, люди теряют память Политолог Пеэтер Тайм считает, что премьер-министр Кристен Михал и министр обороны не могли не быть в курсе 70-миллионного контракта с компанией Datasel. Он не исключает, что в деле откроются новые обстоятельства, а также допускает, что разгоревшийся скандал может привести к досрочным выборам.

«Непривычно, что министр настолько быстро взял ответственность, – констатирует Тайм. – Хотя мы считаемся продвинутой западной страной с соответствующей политической культурой, отставки министров у нас случаются редко. Поэтому я могу сделать только одно предположение: раз он (Ханно Певкур – прим. ред.) решил так сделать, значит там очень серьезный кейс».

По мнению политолога, решение об отставке Певкура было адекватным, и он с трудом верит в то, что министр обороны и даже премьер-министр могли быть не в курсе настолько крупного контракта.

«70 тысяч – допустим. 700 тысяч – ну, может быть. 70 миллионов – никогда не поверю (на эти деньги, если что, можно было поднять зарплату учителям на 10%). Если ты не в курсе контрактов на такую сумму, то какой ты министр обороны? Тогда бы и я мог занять эту должность или вы. А что: получали бы 6000 евро в месяц, проворачивали свои дела и были “не в курсе”, – иронизирует Тайм. – Нет, что-то мне подсказывает, что там дело серьезнее».