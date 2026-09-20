Назад Суды между RKIK и Datasel обойдутся в сотни тысяч евро Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) судится с зарегистрированной в Италии, но принадлежащей индийским предпринимателям компанией Datasel из-за сорванных поставок оружия и боеприпасов для Украины, из 27 заключенных договоров семь были расторгнуты, по пяти начались судебные разбирательства.

По четырем договорам RKIK обратился в международный арбитражный суд в Швейцарии, действующий по правилам Международной торговой палаты, а по одному общему договору с двумя предприятиями — в Харьюский уездный суд; выбор швейцарского арбитража представитель Эстонии в ICC Пауль Керес считает удачным, поскольку там дела рассматриваются быстрее и более специализированным составом.

По словам Кереса, которые передает Rus.ERR , одни только арбитражные сборы, включая выплаты арбитрам и учреждению, составят сотни тысяч евро, к которым добавятся значительные расходы на экспертов и адвокатов, причем в полном объеме судебные издержки обеих сторон в итоге должна будет оплатить проигравшая сторона.

«Все может закончиться тем, что Эстония должна будет доплатить, а может быть и так, что авансовый платеж потребуют вернуть», — отметил Керес, подчеркнув, что обе стороны подали свои требования и встречные иски, поэтому арбитрам предстоит установить, кто именно прав.