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Суды между RKIK и Datasel обойдутся в сотни тысяч евро

Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) судится с зарегистрированной в Италии, но принадлежащей индийским предпринимателям компанией Datasel из-за сорванных поставок оружия и боеприпасов для Украины, из 27 заключенных договоров семь были расторгнуты, по пяти начались судебные разбирательства.
Общая стоимость оспариваемых контрактов на поставки боеприпасов достигает 59,8 млн евро.
  • Общая стоимость оспариваемых контрактов на поставки боеприпасов достигает 59,8 млн евро.
  • Foto: picture alliance/Scanpix
По четырем договорам RKIK обратился в международный арбитражный суд в Швейцарии, действующий по правилам Международной торговой палаты, а по одному общему договору с двумя предприятиями — в Харьюский уездный суд; выбор швейцарского арбитража представитель Эстонии в ICC Пауль Керес считает удачным, поскольку там дела рассматриваются быстрее и более специализированным составом.
По словам Кереса, которые передает Rus.ERR, одни только арбитражные сборы, включая выплаты арбитрам и учреждению, составят сотни тысяч евро, к которым добавятся значительные расходы на экспертов и адвокатов, причем в полном объеме судебные издержки обеих сторон в итоге должна будет оплатить проигравшая сторона.
«Все может закончиться тем, что Эстония должна будет доплатить, а может быть и так, что авансовый платеж потребуют вернуть», — отметил Керес, подчеркнув, что обе стороны подали свои требования и встречные иски, поэтому арбитрам предстоит установить, кто именно прав.
Ранее стало известно, что Эстония выплатила Datasel около 70 млн евро аванса за боеприпасы, хотя компания до этого не поставила ни одного снаряда, а вместо военных поставок страна получила новые обещания, после чего спор о контрактах и возвращении денег оказался в суде.
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