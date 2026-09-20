Суды между RKIK и Datasel обойдутся в сотни тысяч евро

Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) судится с зарегистрированной в Италии, но принадлежащей индийским предпринимателям компанией Datasel из-за сорванных поставок оружия и боеприпасов для Украины, из 27 заключенных договоров семь были расторгнуты, по пяти начались судебные разбирательства.
- Общая стоимость оспариваемых контрактов на поставки боеприпасов достигает 59,8 млн евро.
- Foto: picture alliance/Scanpix
По четырем договорам RKIK обратился в международный арбитражный суд в Швейцарии, действующий по правилам Международной торговой палаты, а по одному общему договору с двумя предприятиями — в Харьюский уездный суд; выбор швейцарского арбитража представитель Эстонии в ICC Пауль Керес считает удачным, поскольку там дела рассматриваются быстрее и более специализированным составом.
По словам Кереса, которые передает Rus.ERR
, одни только арбитражные сборы, включая выплаты арбитрам и учреждению, составят сотни тысяч евро, к которым добавятся значительные расходы на экспертов и адвокатов, причем в полном объеме судебные издержки обеих сторон в итоге должна будет оплатить проигравшая сторона.
«Все может закончиться тем, что Эстония должна будет доплатить, а может быть и так, что авансовый платеж потребуют вернуть», — отметил Керес, подчеркнув, что обе стороны подали свои требования и встречные иски, поэтому арбитрам предстоит установить, кто именно прав.
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Ранее стало известно, что Эстония выплатила Datasel около 70 млн евро аванса за боеприпасы, хотя компания до этого не поставила ни одного снаряда, а вместо военных поставок страна получила новые обещания, после чего спор о контрактах и возвращении денег оказался в суде.
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