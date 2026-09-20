Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к новому экономическому прогнозу Банка Эстонии, мероприятию для инвесторов Meta, а также к тому, как Novo Nordisk намерена восстановить рост после сложного года.
ТОП самых богатых от Äripäev оценивает состояние инвестора Яана Таллинна в 10,3 миллиарда евро, что с большим отрывом выводит его на первое место в списке. Впервые Äripäev учитывает долю Таллинна в американской компании Anthropic, работающей в сфере ИИ, однако большой потенциал заложен и в других инвестициях.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.