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Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к новому экономическому прогнозу Банка Эстонии, мероприятию для инвесторов Meta, а также к тому, как Novo Nordisk намерена восстановить рост после сложного года.
В понедельник фармацевтическая компания Novo Nordisk проведет в Лондоне день рынков капитала, на котором руководство представит обзор стратегии компании.
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