Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

ТОП самых богатых от Äripäev оценивает состояние инвестора Яана Таллинна в 10,3 миллиарда евро, что с большим отрывом выводит его на первое место в списке. Впервые Äripäev учитывает долю Таллинна в американской компании Anthropic, работающей в сфере ИИ, однако большой потенциал заложен и в других инвестициях.