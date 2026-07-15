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Coop одержал верх над Grossi, но торговая война в регионах продолжается

Волость Ярва продает на открытых торгах права застройки участков для возведения магазинов в сельской местности. В поселке Аравете Coop одержал победу над Grossi, а в поселке Коэру борьба еще впереди.
По словам председателя правления Coop Eesti Keskühistu Райнера Рохтла, в этом году Coop инвестирует более 20 млн евро в обновление сети магазинов.
  • По словам председателя правления Coop Eesti Keskühistu Райнера Рохтла, в этом году Coop инвестирует более 20 млн евро в обновление сети магазинов.
  • Foto: Raul Mee
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