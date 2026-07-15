Coop одержал верх над Grossi, но торговая война в регионах продолжается

Торговая сеть Coop захватывает нарвский рынок: строится новый супермаркет, еще одну точку компании принесло поглощение финского конкурента Prisma. До того на такую агрессивную кампанию по расширению решалась лишь бюджетная сеть Grossi, пришедшая в Нарву восемь лет назад.
Латвия снизила налог на добавленную стоимость в отношении четырех видов продуктов питания: мясо птицы, молоко, хлеб и яйца. В ближайший год эти продукты будут облагаться налогом не 21%, а 12%. Стоит ли Эстонии последовать примеру южных соседей?
Кристи Сааре об отсрочке директивы о прозрачности зарплат: это оскорбительно для предпринимателей
Предприниматели, по их словам, уже сейчас следят за уровнем зарплат, поэтому неожиданное решение правительства отложить директиву Евросоюза о прозрачности оплаты труда их не встревожило. Однако, по словам инвестора и популяризатора финансовой грамотности Кристи Сааре, это вредит и работникам, и работодателям.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.