В июле зарегистрировали 272 несчастных случая на производстве, один человек погиб

Лестница – это не рабочее место, а падение с нее может привести к потере трудоспособности на несколько месяцев. Главная проблема заключается в том, что с лестницы выполняют работы, которые на самом деле следовало бы проводить, например, с рабочей платформы или строительных лесов, поскольку они устойчивее.
Foto: Андрас Кралла
Инспекция труда отметила несчастные случаи при работе на высоте, в том числе падения с лестниц, пишет тематический портал personaliuudised.ee.
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Работник эстонской строительной фирмы, которого отправили в командировку в Финляндию, добился выплаты ему компенсаций на общую сумму около 10 500 евро. Юристы предупреждают работодателей: даже если трудовой договор заключают в Эстонии, это не значит, что к нему применяется исключительно местное законодательство.
Работник расторг трудовой договор в обычном порядке, уведомив работодателя за 30 календарных дней, однако в течение этого срока работодатель сам расторг договор в чрезвычайном порядке без предварительного уведомления, обвинив сотрудника в распитии спиртных напитков в гостинице во время командировки, поломке мебели и нарушении порядка, а также в неявке на работу.
Почти все заявления, поданные работниками в комиссию по трудовым спорам, включают требование о компенсации морального ущерба, отметила генеральный директор Инспекции труда, передавая общее впечатление председателей комиссии.
Представьте себе прекрасный летний день: после напряженного рабочего дня вы, наконец, оказываетесь на одном из живописных эстонских пляжей. Температура морской воды едва достигает 18 градусов, но вы как закаленный предприниматель знаете, что смелость города берет, и без долгих раздумий бросаетесь в воду.